Производители и продавцы лекарств внедряют масштабную систему контроля их подлинности

На упаковки лекарств будут помещены элементы безопасности, а также уже создана база данных, которая позволит проверять подлинность лекарств на каждом этапе цепи сбыта.

Использование поддельных лекарств — растущая проблема по всему миру и все чаще такие лекарства встречаются и на европейском рынке. ”В Эстонии не было случаев распространения поддельных лекарств, однако учитывая широкую продажу таких лекарств по всему миру, нужно быть готовым к их появлению и на нашем рынке. Такие изделия представляют серьезную угрозу здоровью людей, поэтому частный сектор, производители лекарств, оптовые торговцы лекарств и аптекари заслуживают благодарности за то, что взяли на себя внедрение столь важной и масштабной системы для защиты здоровья людей”, — сказала руководитель отдела лекарств министерства социальных дел Эда Лопато.

Создание общеевропейской системы финансируют производители лекарств, в том числе и в Эстонии разработку системы полностью оплачивает частный сектор. В Эстонии базой данных элементов безопасности лекарств будет управлять Эстонское целевое учреждение по контролю за подлинностью лекарств. ”Мы на протяжении нескольких месяцев тестировали новую систему и постоянно ее дополняли, а также помогали всем пользователям как при составлении договора, так и при присоединении и использовании базы данных. Сегодня мы готовы к запуску системы”, — подтвердил член правления ЦУ Рауль Милль.