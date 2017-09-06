Производитель проблемных ID-карт подал в суд на Департамент полиции и погранохраны

Эстонские ID-карты последние 15 лет поставляла швейцарская фирма Gemalto AG и находящаяся в ее владении фирма Trüb AG, в чипе производства которой ученые и нашли слабое место, которое ставит под угрозу безопасность ИД-карт. В то же время, Gemalto подала в суд на полицию Эстонии, но по какой причине — остается загадкой, передает портал Geenius.ee.

В прошлом году Департамент полиции и погранохраны объявил победителем тендера на новые ID-карты (в том числе и диги-ID) одну французскую фирму, но решение было оспорено и конкурс на поставку аннулирован. Затем полиция провела новый тендер, и в апреле этого года победителем была объявлена другая французская фирма — Oberthur Technologies.

Теперь же результаты этого конкурса оспаривает компания Gemalto, которая подала в суд на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

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