25.10.2018, 11:19

Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд

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rus.delfi.ee
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ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
Sekeldused ID kaardigaFoto: Anni Õnneleid

Gemalto AG в среду подал исковое заявление в Харьюский уездный суд в отношении Департамент полиции и погранохраны (PPA). Производитель ID-карт утверждает, что PPA прервало переговоры о компромиссном договоре.

Предприятие также подчеркивает, что не нарушала исходящие из договора обязательства и продолжает их выполнять.

6 сентября PPA сообщил, что прекращает с Gemalto AG переговоры о компромиссном соглашении о возмещении расходов, сделанных в связи с риском безопасности ID-карты, и подаст в ближайшие недели исковое заявление в суд о нарушении договора.

26 сентября PPA подал в суд иск на фирму Gemalto AG, потребовав с предприятия неустойку в размере 152 млн евро за нарушения условий договора.

"У Департамента полиции и погранохраны отсутствует доверие к партнеру по договору Gemalto, предприятие не показало желания к сотрудничеству и настоящего интереса к заключению компромисса", — сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

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