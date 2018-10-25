Производитель ID-карт отправил Департамент полиции и погранохраны под суд

Предприятие также подчеркивает, что не нарушала исходящие из договора обязательства и продолжает их выполнять.

6 сентября PPA сообщил, что прекращает с Gemalto AG переговоры о компромиссном соглашении о возмещении расходов, сделанных в связи с риском безопасности ID-карты, и подаст в ближайшие недели исковое заявление в суд о нарушении договора.

26 сентября PPA подал в суд иск на фирму Gemalto AG, потребовав с предприятия неустойку в размере 152 млн евро за нарушения условий договора.

"У Департамента полиции и погранохраны отсутствует доверие к партнеру по договору Gemalto, предприятие не показало желания к сотрудничеству и настоящего интереса к заключению компромисса", — сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.