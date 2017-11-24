Проигравшая в окружном суде однополая пара намерена обжаловать решение

Сара и Кристина Рауд, в отношении которых вчера Таллиннский окружной суд вынес решение о недействительности заключенного в США однополого брака, намерены опротестовать решение в Госсуде.

”Если мы не станем обжаловать, то для нас это, к сожалению, будет означать необходимость разъехаться. Проконсультировавшись с адвокатом, мы считаем, что у нас достаточно оснований для обращения с нашей проблемой в Госсуд”, — сказала Кристина.

Окружной суд принял решение, что в октябре 2015 года, когда женщины заключили брак в США, местом жительства эстонки была Эстония (а не США, где она временно пребывала в это время в рамках безвизовой программы), и что поскольку в Эстонии не представляется возможным заключить брак между лицами одного пола, на территории Эстонии он считается недействительным.