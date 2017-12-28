Программа "В юбилейный год на все сто" даст старт мероприятиям к юбилею ЭР

В рамках специальной программы «В юбилейный год на все сто» 31 декабря на площади Вабадузе состоится грандиозный концерт и выйдет в эфир передача Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR).

События всего дня будут освещаться каналами ERR по всей Эстонии, сообщает консультант по общению с прессой ЭР 100.

”То, что произойдет 31 декабря, станет особенно примечательным. Вместе с участниками мероприятия и следящими за программой из дома телезрителями и радиослушателями создадим особенную энергию, с которой начнем юбилейный год с его множеством событий и подарков”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

”В сотрудничестве с ЭР100 и ERR управа Кесклинна проведет в центре Таллинна более масштабный концерт, чем до сих пор, на котором выступят популярные и многими любимые эстонские артисты, и свое новогоднее обращение сделает президент”, — отметил старейшина управы Кесклинна Владимир Свет.

”Посредством каналов ETV, Vikerraadio и Raadio 2 все телезрители и радиослушатели смогут окунуться в самую гущу событий, и свои поздравления передадут находящиеся за рубежом известные эстонские деятели разных областей”, — добавила главный редактор развлекательных программ ERR Кармель Килланди.

Эстонская телерадиовещательная корпорация начнет трансляцию специальной программы с площади Вабадузе в 11 часов, концерт на площади начнется в 21.30. Кульминацией вечера станут новогоднее обращение президента и салют.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, для успешного проведения мероприятий очень важно обеспечение их безопасности, за что отвечают Кесклиннаское отделение полиции и охранная фирма Meeskond Security.

31 декабря будет изменен порядок доступа на площадь Вабадузе, на мероприятия можно будет попасть только не имея при себе алкоголя и пиротехники. Во время мероприятий общественный транспорт будет ходить по графику, составленному на период праздников. Более подробно с организационными вопросами можно ознакомиться здесь: www.tallinn.ee/kesklinn.

Программа ”В юбилейный год на все сто” будет подготовлена в сотрудничестве организационной команды ЭР100, управы Кесклинна и Эстонской телерадиовещательной корпорации.