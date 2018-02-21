Программа февральских школьных каникул посвящена юбилею Эстонской Республике

Начинающиеся на юбилейной неделе республики каникулы, предлагают возможность столичным детям и молодежи отметить 100-летие независимости Эстонии интересными мероприятиями. Развивающие и веселые мероприятия проведут таллиннские школы по интересам, молодежные центры, музеи и библиотеки. Каникулы начнутся в день рождения Эстонии с 24 февраля и завершатся 4 марта.

Таллиннские библиотеки приглашают детей и молодежь отпраздновать юбилей страны, приняв участие в праздничных мероприятиях: смастерить подарок для Эстонии, принять участие в конкурсе рисунков, в викторине, сыграть в настольные игры. Также можно узнать, что произошло за пару дней до объявления независимости и попала ли известная декларация независимости в правильное место, сообщает Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.

Праздничную программу подготовили и молодежные центры. К примеру, в молодежном центре Кристийне можно будет составить шкалу времени Эстонии, тем самым ознакомиться с важными событиями, которые произошли за эти годы или смастерить сувениры в цветах эстонского триколора.

Часть мероприятий таллиннских музеев также посвящена 100-летию Эстонской Республики. Так, художествнный музей ”Куму” предлагает отправиться в путешествие по Эстонии, а проводником будут служить произведения искусства, созданные в течение нескольких сотен лет, где с участниками обсудят изменения, произошедшие за это время в пейзажах, в людях и в жизненном укладе. А Каламаяский детский музей ”МииаМилла” своим юным посетителям предложит мастер-классы по настольным играм. Праздничные мероприятия пройдут и в других столичных музеях.

Детей на школьных каникулах приглашают и в городские лагеря, которые стартуют 26 февраля. В этот раз можно принять участие в тематических лагерях: искусство, спорт, танец, робототехника, ИТ-технологии и т.д.