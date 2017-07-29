Программа: бесплатные фотовыставки на улицах Пыхья-Таллинна

Пыхья-Таллиннская районная управа организует серию уличных фотовыставок. Выставки будут проходить на улицах Каламая и Пельгулинна, где свое творчество представят местные фотографы.

Открытие первой выставки состоится в понедельник, 31.07 в 15.00 на ул. Соо, сообщает пресс-служба управы.

”В Пыхья-Таллинне живут и работают многие художники и дизайнеры, также здесь расположен целый ряд творческих мастерских. Цель проведения серии выставок состоит в том, чтобы ознакомить жителей нашего района с творчеством местных фотографов, а также украсить улицы произведениями искусства”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Открытия выставок будут проходить каждый понедельник в различных местах. Все выставки бесплатны. В общий сложности художественный проект продлится 10 недель. Первым представит свое творчество фотохудожник Тыну Туннель.

Программа фотовыставок в Пыхья-Таллинне:

31.07 Начало ул. Соо (Тыну Туннель)

07.08 Площадь Пельгулинна

14.08 Площадь перед культурным центром ”Сальме”

21.08 Площадь Вана-Каламая — напротив школьного здания

28.08 Парк Каламая — возле столов для игры в настольный теннис

04.09 На Бета-променаде — тропа вдоль моря рядом с Батарейной тюрьмой

11.09 Ул. Теллискиви — после железнодорожного переезда

18.09 Пыхья пуйестеэ — на аллее напротив дома номер 23

25.09 Километр культуры — отрезок возле Котла культуры

02.10 Возле кафе Клаус — возле тротуара, ведущего к Горхоллу