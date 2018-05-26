Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!

По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов!
Прогноз до среды
26.05.2018
Воскресенье, 27.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..14°C.
Днём: Малооблачная, сухая погода. Ветер в основном северных направлений 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 17..23, на юге Эстонии 24..27°С. Леса пожароопасны!
Понедельник, 28.05:
Ночью: Ясно и сухо. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье до 14°С.
Днём: Ясно и сухо. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.
Вторник, 29.05:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.