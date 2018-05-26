26.05.2018, 18:23

Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!

 (21)
будет ли на Иванову ночь дождь?
rus.delfi.ee
EST 70
Suvepalavus Stroomi rannas
Foto: Eero Vabamägi

По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов!

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Прогноз до среды

26.05.2018
Воскресенье, 27.05:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..14°C.

Днём: Малооблачная, сухая погода. Ветер в основном северных направлений 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 17..23, на юге Эстонии 24..27°С. Леса пожароопасны!

Понедельник, 28.05:
Ночью: Ясно и сухо. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье до 14°С.

Днём: Ясно и сухо. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

Вторник, 29.05:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днём: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 19°С.

Среда, 30.05:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днём: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 23..29, на побережье кое-где до 19°С.

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