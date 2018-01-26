Профсоюз: Раквереский мясокомбинат угрожает работникам, чтобы они не бастовали

Союз профсоюзов работников индустрии и металлургии (IMTAL) сообщил, что Раквереский мясокомбинат как работодатель в целях избежания забастовки начал угрожать своим работникам увольнением, внесением в черный список, а также обещает ”сделать жизнь труднее” в случае, если они примут участие в забастовке. Также, по словам представителя профсоюза, список угрожающих ему известен, и данные действия нарушают права работников.

”К настоящему моменту есть информация, что угрозы поступают прежде всего в других отделах предприятия, не в скотобойне, где у людей уже есть опыт забастовок. На работников пытаются воздействовать по одиночке, но вся информация неизбежно и моментально поступает доверенному лицу и профсоюзу”, — сообщил секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский. Также, по его словам, работодатель пытается оставить у работника неверное впечатление, якобы запланированная забастовка незаконна.

„Подчеркиваем: забастовка на Раквереском мясокомбинате проходит со строгим соблюденеим закона”, — пояснил Архангельский. Со стороны профсоюза дело ведут лучшие и опытнейшие эксперты и юристы.

По информации профсоюза, угрожали работникам центрального склада, отдела специй и жаровни. Во избежания угроз профсоюз советует работникам записывать беседы, поскольку деятельность работодателя противоречит закону и уголовно наказуема.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере опровергает вышеописанную информацию.

„Заверяем, что работодатель соблюдает все законы и правила и полностью осуждает любые угрозы”, — заверила Мере.

По ее словам, они неоднократно сообшали внутри организации, что уважают желание людей вхожить в профсоюз, а также из законное право на организацию забастовок.

”Ясно, что это — эмоциональная тема, но заверяю: предприятие ни в коем случае не толерантно к такому поведению (угрозам работникам, — прим. ред.)”, — резюмировала член правления.

Напомним, как развивались события.

Недавняя встреча работников скотобойни Раквереского мясокомбината с руководством и государственным примирителем провалилась, поскольку по части увеличения зарплат договоренность так и не была достигнута.

Работники требовали поднять зарплаты на 20-30% (вместо изначальных 50%), но руководство было согласно лишь на 5% для всех работников предприятия. За принципиальностью руководства во многом стоит страх того, что, если поднять зарплату только работникам скотобойни, то остальные начнут требовать того же.

Государственный примиритель Меэлис Виркебау сказал перед встречей, что если сегодня сторонам не удастся прийти к консенсусу, то он будет вынужден прекратить примирительное производство. После этого работники имеют право ходатайствовать об организации забастовки и спустя две недели с момента оповещения провести законную забастовку.