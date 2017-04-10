Профессор: теперь центристы — не опасная оппозиция, а некомпетентные лидеры никудышного правительства

По словам профессора криминологии Тартуского университета Юри Саара, правительственные партии находятся сейчас в достаточно незавидном положении, а лучше всего обстоят дела, как ни странно, у Партии реформ.

”Партия, которая на первый взгляд являлась самым главным проигравшим, — отстраненная от власти Партия реформ — на самом выиграла больше всего, — пишет Саар (Свободная партия) в газете Sirp. — Сейчас они могут заняться тем, по чему давно истосковались, — совершенствованием своего внутреннего ”я” и ума и подзарядкой батареек, которые за 17 лет нахождения у власти сели”.

Центристы же, полагает Саар, вопреки обманчивому первому впечатлению, оказались в довольно незавидном положении, несмотря на то, что они сами пока этого не осознают и все еще находятся в состоянии эйфории от прихода к власти. ”Центристская партия теперь является не опасной оппозиционной партией, а некомпетентной ведущей партией никудышной правительственной коалиции. Сама партия находятся под влиянием своих откровенно пророссийски настроенных активных членов (Тоом, Стальнухин): русскоязычные избиратели и хорошие отношения с Москвой — это тот кнут и пряник, которым они постоянно пугают Ратаса и его крыло”.

В еще более худшем положении, по мнению Саара, оказались социал-демократы и IRL. Первые, к примеру, хотят выглядеть толерантными и цивилизованными, как это принято в Северных странах, но, находясь в правительстве, вынуждены вместе с ”молодчиками-пролетариями” петь ”Интернационал”. ”Совсем плохи дела у IRL: они обещали поддерживать эстонское дело, а теперь сами так некрепко стоят на ногах, что хоть стой, хоть падай”, — отмечает профессор.