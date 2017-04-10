10.04.2017, 18:52

Профессор: теперь центристы — не опасная оппозиция, а некомпетентные лидеры никудышного правительства

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.
Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.Foto: Karli Saul

По словам профессора криминологии Тартуского университета Юри Саара, правительственные партии находятся сейчас в достаточно незавидном положении, а лучше всего обстоят дела, как ни странно, у Партии реформ.

”Партия, которая на первый взгляд являлась самым главным проигравшим, — отстраненная от власти Партия реформ — на самом выиграла больше всего, — пишет Саар (Свободная партия) в газете Sirp. — Сейчас они могут заняться тем, по чему давно истосковались, — совершенствованием своего внутреннего ”я” и ума и подзарядкой батареек, которые за 17 лет нахождения у власти сели”.

Центристы же, полагает Саар, вопреки обманчивому первому впечатлению, оказались в довольно незавидном положении, несмотря на то, что они сами пока этого не осознают и все еще находятся в состоянии эйфории от прихода к власти. ”Центристская партия теперь является не опасной оппозиционной партией, а некомпетентной ведущей партией никудышной правительственной коалиции. Сама партия находятся под влиянием своих откровенно пророссийски настроенных активных членов (Тоом, Стальнухин): русскоязычные избиратели и хорошие отношения с Москвой — это тот кнут и пряник, которым они постоянно пугают Ратаса и его крыло”.

В еще более худшем положении, по мнению Саара, оказались социал-демократы и IRL. Первые, к примеру, хотят выглядеть толерантными и цивилизованными, как это принято в Северных странах, но, находясь в правительстве, вынуждены вместе с ”молодчиками-пролетариями” петь ”Интернационал”. ”Совсем плохи дела у IRL: они обещали поддерживать эстонское дело, а теперь сами так некрепко стоят на ногах, что хоть стой, хоть падай”, — отмечает профессор.

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