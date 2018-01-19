Профессор расскажет, как побудить автомобилиста ездить на общественном транспорте

Liiklusõnnetused ja ummikud Peterburi teel Foto: Tiit Blaat

В понедельник, 22 января, в 12 часов профессор логистики Таллинского технического университета Даго Антов в зале заседаний Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7, 4-й этаж) ознакомит с проведенным научным центром логистики и транспорта ТТУ исследованием "Развитие системы общественного транспорта Таллинна и оптимизация городской сети", сообщает Raepress.