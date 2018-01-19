19.01.2018, 18:30

Профессор расскажет, как побудить автомобилиста ездить на общественном транспорте

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Liiklusõnnetused ja ummikud Peterburi teel
Liiklusõnnetused ja ummikud Peterburi teelFoto: Tiit Blaat

В понедельник, 22 января, в 12 часов профессор логистики Таллинского технического университета Даго Антов в зале заседаний Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7, 4-й этаж) ознакомит с проведенным научным центром логистики и транспорта ТТУ исследованием "Развитие системы общественного транспорта Таллинна и оптимизация городской сети", сообщает Raepress.

Заказанное Таллинским транспортным департаментом исследование призвано выявить основные проблемы сегодняшней организации общественного транспорта и выработать предложения по более массовому использованию его в будущем.

В презентации исследования примет участие вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Читайте также:
430€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
185 000€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
69 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
179 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
195 000€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tartu, Квартира
169 000€
Saku vald, Часть дома
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии