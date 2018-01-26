26.01.2018, 07:00

Профессор: находящиеся под влиянием российской пропаганды не осознают этого

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ГРАФИК
rus.delfi.ee
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Профессор: находящиеся под влиянием российской пропаганды не осознают этого
Paljud siinsed vene keelt kõnelevad inimesed on endiselt seotud Venemaa inforuumiga ja NATO ja Euroopa Liit on nende jaoks pigem vaenlased kui sõbrad.Foto: Sergei Stepanov

Профессор по коммуникационным исследованиям Тартуского университета Трийн Вихалемм дала изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором поделилась своими мыслями по поводу обнародованного недавно исследования британских властей, согласно которому, большинство русскоязычных жителей Эстонии хорошо относятся к России и живут в другом информационном поле.

Вихалемм отметила, что люди, проживающие в сфере влияния, к примеру, ПБК, не чувствуют никакой пропаганды. ”Правильно, не чувствуют. Часть людей ищут в прессе подтверждения своим уже устоявшимся установкам. И, конечно, в таком случае они не понимают, что на них оказывается давление, поскольку они заранее настроены на соответствующую трактовку событий. Другая часть т. н. пророссийских потребителей СМИ желают собирать пазл самостоятельно и ищут дополнительную информацию. Хотя это и не означает, что они обязательно придут в итоге к другим выводам. Но тем не менее у них возникает чувство, что они автономны в своих решениях и не поддаются пропаганде". По ее словам, такие люди обижаются, если им говорят о зомбировании: ”Это не соотносится с самооценкой человека и вызывает упрямство”.

Graafik: Toom Tragel

Рассуждая о противопоставлении ”мы-они”, Вихалемм отмечает, что даже в ситуации, когда человек имеет иной личный опыт общения, он зачастую исходит из стереотипных представлений, из абстрактного понятия ”другой”. ”За 25 лет у нас появилось существенное количество людей с родным русским, которые хорошо знают эстонский язык и сливаются с обществом эстонцев. Тем не менее, и про них эстонцы зачастую говорят ”они”, не осознавая, что ”они” принадлежат обществу. Так что с одной стороны нужно пытаться видеть конкретных людей, а не представителей национальности, а с другой — быть более внимательными в отношении этнического бэкграунда человека. Необходимо рассматривать, скорее, как норму тот факт, что аудитория состоит из людей разных национальностей и что нельзя говорить с эстонцами так, а с русскими — по-другому”.

”Эстонцы очень переживают, если они плохо говорят на каком-то иностранном языке, и это отношение перешло и к местным русским. Того, кто плохо говорит на неродном языке, зачастую осуждают. И тут пример могли бы показать политики, чиновники, деятели культуры”, — говорит профессор.

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