Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки: конечную станцию хотят сделать в аэропорту Вантаа

Обсуждение проекта строительства железнодорожного тоннеля между Таллинном и Хельсинки идет полным ходом — на данном этапе рассматриваются варианты расположения станций на финской стороне. Предположительно, поезд будет останавливаться в центре Хельсинки и на станции Пасила, а конечная остановка будет в аэропорту Вантаа, передает издание Helsingin Sanomat (HS).

Руководитель исследовательского проекта FinEst Link Кари Руохонен отметила, что в рамках проекта определяется не только маршрут тоннеля, но и станции, терминалы и склады, передает rus.err.ee.

"Окончательный план еще не может быть представлен, поскольку он находится на стадии разработки", — добавила она.

Официальное предварительное исследование, которое спонсируется за счет средств ЕС, должно быть готово в феврале следующего года.

Строительные работы планируется начать в 2030-х годах. В проекте FinEst Link задействованы Хельсинки, Таллинн, регион Уусимаа, уезд Харьюмаа, а также Финляндия и Эстония.