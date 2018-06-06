06.06.2018, 16:02

Проект: смотрите, как будут выглядеть искусственные острова в Пальяссаареской гавани Таллинна

 (50)
rus.delfi.ee
EST 15
Проект: смотрите, как будут выглядеть искусственные острова в Пальяссаареской гавани Таллинна
Tallinna Linnavalitsus

Таллинская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку искусственных островов на Пальяссааре, сообщает Raepress.

Как отметил вице-мэр столицы Андрей Новиков, еще недавно многими относившийся к числу фантастических проект начинает обретать черты реальности. Искусственные острова должны хорошо вписаться в новый облик района Пальяссаареской гавани — комфортабельного жилого и делового массива, стать и достопримечательностью и местом проведения досуга.

Детальная планировка позволяет построить одно здание высотой до 9 этажей, одно четырехэтажное и одно одноэтажное. Все здания — коммерческого назначения. Кроме того, предусматриваются гавань для катеров и яхт, прибрежный парк и островок для птиц.

Tallinna Linnavalitsus
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