Проект: смотрите, как будут выглядеть искусственные острова в Пальяссаареской гавани Таллинна

Таллинская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку искусственных островов на Пальяссааре, сообщает Raepress.

Как отметил вице-мэр столицы Андрей Новиков, еще недавно многими относившийся к числу фантастических проект начинает обретать черты реальности. Искусственные острова должны хорошо вписаться в новый облик района Пальяссаареской гавани — комфортабельного жилого и делового массива, стать и достопримечательностью и местом проведения досуга.

Детальная планировка позволяет построить одно здание высотой до 9 этажей, одно четырехэтажное и одно одноэтажное. Все здания — коммерческого назначения. Кроме того, предусматриваются гавань для катеров и яхт, прибрежный парк и островок для птиц.