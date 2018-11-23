23.11.2018, 21:51

Проект миграционного договора ООН отправлен на обсуждение пленарному заседанию

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rus.delfi.ee
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Freilassingu mööblimajast sõidetakse politseibussidega paari kilomeetri kaugusele raudteejaama.
Foto: Teele Tammeorg

Сегодня на внеочередном заседании комиссия по иностранным делам заслушала канцлера права Юлле Мадизе, которая представила юридические пояснения к Глобальному договору ООН о миграции, и рассмотрела 15 поправок, представленных пятью фракциями к проекту заявления Рийгикогу.

Комиссия семью голосами ”за” (три против) одобрила измененный текст заявления и направила его Рийгикогу на дальнейшее обсуждение, которое пройдет на дополнительном пленарном заседании в понедельник, 26 ноября, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул, что комиссия по иностранным делам ответственно подошла к обсуждению всего, что связано с Глобальным договором ООН о миграции. Несмотря на разницу во взглядах, в ходе производства по проекту заявления стороны сосредоточились на аргументах. ”Инициированное комиссией парламентское обсуждение показало, насколько важно всесторонне проанализировать глобальные проблемы в сфере миграции, а также то, как Эстония в рамках международного сотрудничества могла бы как защитить свои суверенные права, так и участвовать в поиске решений, — сказал Михкельсон. — По результатам этих обсуждений мне кажется, что Эстонии нужна отдельная стратегия по миграции”.

По словам члена комиссии Оудекки Лооне, это — исторический момент, когда Рийгикогу активно обсуждает серьезные внешнеполитические вопросы. ”Мы обсудили опасения и проблемы, которые оказались в центре внимания общественности на протяжении последних недель в связи с Глобальным договором ООН о миграции, — сказала Лооне. — Это — хороший опыт. Эти обсуждения показывают, что мы следим за дискуссией в обществе”. Она выразила надежду, что Рийгикогу и в дальнейшем будет принимать активное участие в формировании внешней политики Эстонии.

К проекту заявления Рийгикогу ”О Глобальном договоре ООН о миграции” (758AE) поправки представили фракции Isamaa, Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.

Поддержку нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику. Комиссия также поддержала два предложения фракции Свободной партии и одно предложение фракции Партии реформ об изменении формулировок.

Комиссия поддержала предложение фракции Партии реформ четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство. Похожее предложение внесла и фракция Свободной партии, которое комиссия принципиально поддержала.

По предложению фракции Социал-демократической партии комиссия включила в заявление ссылку на положение Закона о внешних сношениях, которое регулирует компетенцию правительства выступать с внешнеполитическими заявлениями, декларациями и обращениями или присоединяться к ним.

Канцлер права Юлле Мадизе представила комиссии независимую правовую оценку. Она выделила пять аспектов и подтвердила, что документ ООН не является международным договором и не имеет юридически обязывающей силы для государств.

Министр иностранных дел Свен Миксер полностью согласился с оценкой канцлера права — речь не идет о юридически обязывающем документе.

Проект заявления комиссии от имени инициаторов представила член комиссии Барби Пильвре.

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