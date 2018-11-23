Проект миграционного договора ООН отправлен на обсуждение пленарному заседанию

По словам члена комиссии Оудекки Лооне, это — исторический момент, когда Рийгикогу активно обсуждает серьезные внешнеполитические вопросы. ”Мы обсудили опасения и проблемы, которые оказались в центре внимания общественности на протяжении последних недель в связи с Глобальным договором ООН о миграции, — сказала Лооне. — Это — хороший опыт. Эти обсуждения показывают, что мы следим за дискуссией в обществе”. Она выразила надежду, что Рийгикогу и в дальнейшем будет принимать активное участие в формировании внешней политики Эстонии.

К проекту заявления Рийгикогу ”О Глобальном договоре ООН о миграции” (758AE) поправки представили фракции Isamaa, Партии реформ, Свободной партии, Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.

Поддержку нашло предложение фракции Свободной партии, согласно которому Рийгикогу подчеркивает приведенное в Глобальном договоре ООН о миграции право каждого государства самостоятельно формировать свою миграционную политику. Комиссия также поддержала два предложения фракции Свободной партии и одно предложение фракции Партии реформ об изменении формулировок.

Комиссия поддержала предложение фракции Партии реформ четко и однозначно прописать в заявлении, что решение о присоединении к Глобальному договору ООН о миграции должно принимать правительство. Похожее предложение внесла и фракция Свободной партии, которое комиссия принципиально поддержала.

По предложению фракции Социал-демократической партии комиссия включила в заявление ссылку на положение Закона о внешних сношениях, которое регулирует компетенцию правительства выступать с внешнеполитическими заявлениями, декларациями и обращениями или присоединяться к ним.

Канцлер права Юлле Мадизе представила комиссии независимую правовую оценку. Она выделила пять аспектов и подтвердила, что документ ООН не является международным договором и не имеет юридически обязывающей силы для государств.

Министр иностранных дел Свен Миксер полностью согласился с оценкой канцлера права — речь не идет о юридически обязывающем документе.

Проект заявления комиссии от имени инициаторов представила член комиссии Барби Пильвре.