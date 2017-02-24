ПРОЕКТ DELFI К ГОДОВЩИНЕ ЭР: 99 молодых людей рассказали, почему они остаются в Эстонии

В преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики портал Delfi запустил масштабный проект "Я остаюсь", в котором 99 молодых людей (и эстоноязычных, и русскоязычных) из разных регионов нашей страны рассуждают о том, почему они остаются в Эстонии.

”Почему я не бегу за границу? Потому что не хочу!”

”Моя обязанность защищать, сохранять и вести вперед свою страну”.

”Это эстонское упрямство: я просто принципиально остаюсь!”

”Мне в Эстонии всего хватает!”

”Это моя родина. Хочу показать, что и здесь можно достичь вершины”.

”У нас каждое время года имеет свой запах!”

”Я чувствую, что в Эстонии я могу сделать все невозможное возможным”.

”Нам не надо ехать за границу, заграница сама приедет к нам!"

”Неважно, сколько у меня частей тела, я все равно могу достичь высот”.

"Тут можно есть картошку!"

”Я останусь, чтобы стать одной из тех, кем сегодня восхищаюсь”.

Почему еще они остаются? Смотрите ЗДЕСЬ.