22.09.2018, 21:10

Проект BookShelf: когда книжные пристрастия совпадают, мы, как правило, находим друзей


rus.delfi.ee
EST
Проект BookShelf: когда книжные пристрастия совпадают, мы, как правило, находим друзей
Pressifoto

Мы тратим меньше времени на чтение, это факт, времени нам вечно не хватает, и мы желаем его тратить только на интересные и нужные книги. Создатели необычного эстонско-финского книжного пространства BookShelf знают, где найти время для чтения и как сделать правильный книжный выбор.

BookShelf — это магазин, в котором собраны увлекательные, яркие, иногда сложные книги. Кем собраны? Какие книги? Кто взял на себя смелость утверждать, что именно эти книги достойны прочтения и распространения? Вот уже третий год, традиционно в сентябре, собираются люди, для которых чтение — это вид общения, вид развлечения, вид интеллектуального напряжения, которому они посвящают свой досуг. Каждый год собирается новая команда волонтеров, перед которыми ставится задача: занимаясь любимым делом, читая книги, узнавая что-то новое, важное для себя, развивать досуговое чтение и помогать посетителям ”книжной полки” вывести свою формулу книжного счастья.

У каждого волонтера своя личная история и причины участвовать в нашем проекте: получение нового опыта, оттачивание навыка, обучение чему-то новому. К примеру, в прошлом сезоне, наша помощница Полина придумала и провела серию мастер-классов по бумажному моделированию. Для нее это был новый и важный опыт: попробовать себя в роли модератора встреч, попрактиковаться в передаче навыка, которым владеешь, другим. На первый взгляд кажется, что мастер класс по созданию фигурок из бумаги не связан напрямую с чтением, но это не так.. Создать, даже самую простую модель, милого котика, например — это разобраться в выкройках со множеством цифр, вникнуть в большое количество деталей, которые нужно вырезать, верным образом расположить и в строгом порядке склеить. Для участников этих встреч такая работа стала настоящим экзаменом на аккуратность, о-о-очень пригодилось внимательность и сосредоточенность. Вот сидит мама Жени, мальчика, который несмотря на все мамины старания не может научиться читать. ”Что тут сложного-то? Буквы, слоги, все сложили и прочитали…”, —недоумевает она. Корпит женина мама над этим милым котиком и проходит очень похожие стадии освоения нового: в начале все, что надо делать, кажется невероятно сложным. Нет общей картины — куски выкроек (буквы, слоги в чтении) вызывают смешанные чувства, граничащие с раздражением. Хаос деталей (букв), восторг, когда начинает получаться; досада, если не выходит, невероятное чувство удовлетворения, от сделанного (прочитанного) и желание сразу же наметить следующую модель (книжку). После такого занятия женина мама другими глазами смотрит на то, что с ее мальчиком происходит, когда он учится читать.

Ключевыми событиями предстоящего сезона по прежнему станут уже знакомые нашим читателям проекты ”Книговорот” и ”The BookCircle”. Так называются ежемесячные мероприятия, в рамках которых можно обменять, купить или продать недавно изданные и малоиспользованные книги тематики проекта BookShelf.

Есть несколько правил: книги должны быть не старше 2014 года и написаны современными авторами, ”заметными” в нынешнем книжном мире. Также, команда BookShelf оставляет за собой право отказать в обмене более чем одной книги без объяснения причин (это правило для любителей вести необъятные дискуссии на любые книжные темы).

Бернар Вебер, Виктор Пелевин — для взрослых, Дэниэл Пеннак, Марина Аромштам — для подростков, Джулия Дональдсон и Маша Рупасова — для детей. Книги этих авторов служат маркерами нашего ассортимента.

ТОП

Есть у нас на полочке и так называемые ”сложные книги”, требующие медленного, многослойного чтения, например, ”Памяти памяти” Марии Степновой или ”Бегущая с волками” Клариссы Пинколы Эстес. Почему актуальны и востребованы "сложные" книги? По утверждению известнейшего нейролингвиста и популяризатора науки Татьяны Черниговской, они помогают "прокачать" мозг. Если мы читаем трудные книги, наш мозг выстраивает себе сложную нейронную сеть, за счет этого улучшается наша память. Сегодня доказано — мозг пластичен не только в детстве, как считали раньше. Новые нейронные связи образуются до конца жизни. Любая работа, кроме скучной и рутинной, приносит пользу для мозга. Главное — иметь дело с постоянно меняющейся сложной информацией. То есть когда мозгу сложно — это хорошо! Полезно! Интересно! Чтение френд-ленты в социальных сетях сюда не относится, тут мозг не напрягается, наоборот — расслабляется и дрейфует. Что тоже, безусловно, нужно, важно и полезно, но это совсем не тот тип чтения, который развивает мозг.

И, кстати, чтение "из под палки" для мозга никак не полезно. Невозможно требовать от взрослых или, тем более, от детей, чтобы они полюбили читать. Хотя сегодня над детьми часто нависает сей дамоклов меч.

”Читай — иначе планшета не получишь, мультики не включу, гулять не пойдешь”, —нужное подчеркнуть. Нет ведь никаких ”правильных” книг или книг которые ”должен прочитать каждый”. Есть книги, которые понравятся вашему конкретному ребенку, и задача взрослого — уметь их найти.

Вернемся к вопросу критериев, которыми команда BookShelf руководствуется, отбирая книги, расширяя ассортимент книжной полки. Какая книга подпадает под определение хорошей? Это ведь невероятно сложный, деликатный вопрос с бесконечным множеством вариантов ответов. У нас, к слову, совсем нет классической литературы, за исключением редких переизданий, мимо которых ну никак не пройти. Означает ли это, что классические произведения не подпадают под категорию увлекательной литературы? Конечно же, нет! Произведения Чехова и Диккенса, Набокова и Сэллинджера есть и всегда будут яркой основой, культурным кодом многих любителей чтения и участников нашего проекта в том числе. Нам, как и любому другому предпринимательскому проекту (а мы свои книжки продаем), для того чтобы развиваться и идти в ногу со временем, необходимо на чем-то сосредоточиться, сузить критерии поиска, чтобы отличаться от, скажем, эстонского ”Аполло” или финского магазина ”Академическая книга”. И мы обратились к новинкам современного книжного рынка — литературе для детей и взрослых, художественной и нон-фикшн. Такие книги, нашедшие живой отклик у волонтеров BookShelf, составляют основной ассортимент нашего магазина. Конечно же, мы ориентируемся и на рекомендации известных книжных критиков — таких, к примеру, как Галина Юзефович и Анастасия Завозова, в детской литературе прислушиваемся к рекомендациям Евгении Шафферт, к советам книжного интернет журнала ”Папмамбук”. Покупатели же ”голосуют ногами”: несмотря на то, что мы открыты не каждый день и нет пока у нас прямого линка на интернет-покупки, люди нас все равно находят, тепло отзываются о нашем книжном ассортименте и обретают свою формулу книжного счастья.

Для того чтобы стать книжным волонтером, нужно иметь немного свободного времени, любить читать, разделять ключевые идеи нашего проекта, быть готовыми к новому опыту. Встреча волонтеров состоится 23 сентября, в Таллинне, по адресу Копли, 25. Вопросы и заявки на участие в проекте присылайте по адресу info@bshelf.eu.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Папа Римский, злоключения читателя в порту и убийство в Тапа

22.09.2018
Папа Римский Франциск начал свой путь в Эстонию. Читательница поделилась с Delfi инцидентом, который произошел с ней в Таллиннском порту. Пропавшую накануне женщину нашли мертвой, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг. А сегодня еще, между прочим, был День без автомобиля!
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Фестиваль Station Narva поражает масштабом и уровнем организации. Сегодняшние хедлайнеры — Echo and the Bunnymen

22.09.2018
Вопреки прогнозам скептиков, трехдневный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, проводящийся на многих площадках, главной из которых является Кренгольмская мануфактура, сумел собрать множество любителей музыки со свей Эстонии и из-за рубежа.
Подробнее


Кто первый встал, того и тапки. В каких случаях требование по алиментам не имеет преимущества?

22.09.2018
Жительница Таллинна Марина (имя изменено) возмущена: государство, с одной стороны, заверяет, что оно заботится о детях, растущих без второго родителя, и принимает меры, чтобы им жилось лучше. А с другой стороны — принимает поправки к закону, согласно которым, если недвижимость родителя, не платящего алименты, продают за долги, то у детей уже нет первоочередного права требования, и деньги уходят другим людям. Почему так и кто в каких ситуациях может с этим столкнуться, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Под Ригой убита беременная женщина: юный отец ребенка не хотел содержать семью

22.09.2018
Рижская окружная прокуратура передала в Рижский районный суд материалы дела о жестком убийстве беременной женщины. Обвинения предъявлены юноше, который обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в корыстных целях.
Подробнее

Как узнать, что вас прослушивают через ваши же гаджеты? Разбираемся вместе с экспертами

22.09.2018
Вы наверняка замечали странное. Переписывались вы с другом о какой-то вещи или поболтали с подругой, держа телефон рядом. Потом зашли в интернет и — воу! — увидели рекламу той самой штуки, о которой говорили. Логичная мысль: гаджеты следят за нами, хотим мы того или нет. Это миф, совпадение или правда? Hi-Tech Mail.ru разобрался вместе с экспертами.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €

"Майн Кампф", "Лолита" и "Госкомдурь". Кто и зачем запрещает книги?

22.09.2018
Испокон веку книги запрещали. Испокон веку с этими запретами боролись. Сейчас такую борьбу ведет ежегодная международная акция "Неделя запрещенной книги". В этом году она проходит 23-29 сентября. Что это за инициатива, и какова на сегодняшний день в мире ситуация с запрещенными книгами?
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: Чарующие огни Фестиваля света в Cтаром городе

22.09.2018
С 19 по 21 сентября состоялся традиционный фестиваль света в Таллинне. Парк Кадриорг наполнился огнями, магией, романтикой и прекрасной музыкой. Трехдневный фестиваль света и музыки завершит празднование 300-летия Кадриорга. На фестивале вы могли увидеть различные инсталляции — игру света, видео, огня и звука в мистическом городском пространстве, обозримом из парка и со стороны Старого Таллинна.
Подробнее


Полиция по-прежнему просит помощи жителей Харьюмаа в поисках 87-летней женщины

22.09.2018
Пыхьяская префектура просит помощи в поисках 87-летней женщины. Илла-Койдула ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и до сих пор не вернулась, у нее нет при себе мобильного телефона.
Подробнее