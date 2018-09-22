Проект BookShelf: когда книжные пристрастия совпадают, мы, как правило, находим друзей

У каждого волонтера своя личная история и причины участвовать в нашем проекте: получение нового опыта, оттачивание навыка, обучение чему-то новому. К примеру, в прошлом сезоне, наша помощница Полина придумала и провела серию мастер-классов по бумажному моделированию. Для нее это был новый и важный опыт: попробовать себя в роли модератора встреч, попрактиковаться в передаче навыка, которым владеешь, другим. На первый взгляд кажется, что мастер класс по созданию фигурок из бумаги не связан напрямую с чтением, но это не так.. Создать, даже самую простую модель, милого котика, например — это разобраться в выкройках со множеством цифр, вникнуть в большое количество деталей, которые нужно вырезать, верным образом расположить и в строгом порядке склеить. Для участников этих встреч такая работа стала настоящим экзаменом на аккуратность, о-о-очень пригодилось внимательность и сосредоточенность. Вот сидит мама Жени, мальчика, который несмотря на все мамины старания не может научиться читать. ”Что тут сложного-то? Буквы, слоги, все сложили и прочитали…”, —недоумевает она. Корпит женина мама над этим милым котиком и проходит очень похожие стадии освоения нового: в начале все, что надо делать, кажется невероятно сложным. Нет общей картины — куски выкроек (буквы, слоги в чтении) вызывают смешанные чувства, граничащие с раздражением. Хаос деталей (букв), восторг, когда начинает получаться; досада, если не выходит, невероятное чувство удовлетворения, от сделанного (прочитанного) и желание сразу же наметить следующую модель (книжку). После такого занятия женина мама другими глазами смотрит на то, что с ее мальчиком происходит, когда он учится читать.

Ключевыми событиями предстоящего сезона по прежнему станут уже знакомые нашим читателям проекты ”Книговорот” и ”The BookCircle”. Так называются ежемесячные мероприятия, в рамках которых можно обменять, купить или продать недавно изданные и малоиспользованные книги тематики проекта BookShelf.

Есть несколько правил: книги должны быть не старше 2014 года и написаны современными авторами, ”заметными” в нынешнем книжном мире. Также, команда BookShelf оставляет за собой право отказать в обмене более чем одной книги без объяснения причин (это правило для любителей вести необъятные дискуссии на любые книжные темы).

Бернар Вебер, Виктор Пелевин — для взрослых, Дэниэл Пеннак, Марина Аромштам — для подростков, Джулия Дональдсон и Маша Рупасова — для детей. Книги этих авторов служат маркерами нашего ассортимента.

Есть у нас на полочке и так называемые ”сложные книги”, требующие медленного, многослойного чтения, например, ”Памяти памяти” Марии Степновой или ”Бегущая с волками” Клариссы Пинколы Эстес. Почему актуальны и востребованы "сложные" книги? По утверждению известнейшего нейролингвиста и популяризатора науки Татьяны Черниговской, они помогают "прокачать" мозг. Если мы читаем трудные книги, наш мозг выстраивает себе сложную нейронную сеть, за счет этого улучшается наша память. Сегодня доказано — мозг пластичен не только в детстве, как считали раньше. Новые нейронные связи образуются до конца жизни. Любая работа, кроме скучной и рутинной, приносит пользу для мозга. Главное — иметь дело с постоянно меняющейся сложной информацией. То есть когда мозгу сложно — это хорошо! Полезно! Интересно! Чтение френд-ленты в социальных сетях сюда не относится, тут мозг не напрягается, наоборот — расслабляется и дрейфует. Что тоже, безусловно, нужно, важно и полезно, но это совсем не тот тип чтения, который развивает мозг.

И, кстати, чтение "из под палки" для мозга никак не полезно. Невозможно требовать от взрослых или, тем более, от детей, чтобы они полюбили читать. Хотя сегодня над детьми часто нависает сей дамоклов меч.

”Читай — иначе планшета не получишь, мультики не включу, гулять не пойдешь”, —нужное подчеркнуть. Нет ведь никаких ”правильных” книг или книг которые ”должен прочитать каждый”. Есть книги, которые понравятся вашему конкретному ребенку, и задача взрослого — уметь их найти.

Вернемся к вопросу критериев, которыми команда BookShelf руководствуется, отбирая книги, расширяя ассортимент книжной полки. Какая книга подпадает под определение хорошей? Это ведь невероятно сложный, деликатный вопрос с бесконечным множеством вариантов ответов. У нас, к слову, совсем нет классической литературы, за исключением редких переизданий, мимо которых ну никак не пройти. Означает ли это, что классические произведения не подпадают под категорию увлекательной литературы? Конечно же, нет! Произведения Чехова и Диккенса, Набокова и Сэллинджера есть и всегда будут яркой основой, культурным кодом многих любителей чтения и участников нашего проекта в том числе. Нам, как и любому другому предпринимательскому проекту (а мы свои книжки продаем), для того чтобы развиваться и идти в ногу со временем, необходимо на чем-то сосредоточиться, сузить критерии поиска, чтобы отличаться от, скажем, эстонского ”Аполло” или финского магазина ”Академическая книга”. И мы обратились к новинкам современного книжного рынка — литературе для детей и взрослых, художественной и нон-фикшн. Такие книги, нашедшие живой отклик у волонтеров BookShelf, составляют основной ассортимент нашего магазина. Конечно же, мы ориентируемся и на рекомендации известных книжных критиков — таких, к примеру, как Галина Юзефович и Анастасия Завозова, в детской литературе прислушиваемся к рекомендациям Евгении Шафферт, к советам книжного интернет журнала ”Папмамбук”. Покупатели же ”голосуют ногами”: несмотря на то, что мы открыты не каждый день и нет пока у нас прямого линка на интернет-покупки, люди нас все равно находят, тепло отзываются о нашем книжном ассортименте и обретают свою формулу книжного счастья.