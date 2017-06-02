Проект «Безопасный дом в Кристийне» стал очень популярным

В рамках предназначенного для квартирных товариществ проекта ”Безопасный дом в Кристийне” в нынешнем году Управе района Кристийне поступили ходатайства от 15 товариществ, желающих повысить свой уровень безопасности. Проект проводится Управой уже второй год, в прошлом году таких ходатайств было шесть, сообщает управа Кристийне.

В ходе проекта ”Безопасный дом в Кристийне” квартирные товарищества района могут ходатайствовать о финансировании, к примеру, установки укрепленных дверей, домофонов и новых систем замков, освещения и камер видеонаблюдения и т.д. Выдаваемое Управой района пособие может покрывать до 70% стоимости одного проекта, но не больше, чем 800 евро. К настоящему моменту свои заявки представили 15 товариществ.

”Приятно констатировать, что по сравнению с прошлым годом интерес к проекту заметно вырос. Мы увеличили также его общий бюджет — с 3000 евро до 5000, но ходатайств на сегодня поступило на сумму в два раза больше, так что придется из них выбирать, — отметил старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Популярность проекта демонстрирует, что безопасность по-прежнему является для людей очень важной темой, и тем приятнее, что мы можем помочь квартирным товариществам в этой сфере”.

По словам Белобровцева, столичной мэрии стоит взвесить возможность запустить аналогичную общегородскую программу, связанную с обеспечением безопасности. Она могла бы стать в один ряд с известными общегородскими проектами ”Дворы в порядок”, ”Фасады в порядок” и ”Зеленый двор”.

Заявки в рамках программы ”Безопасный дом в Кристийне” можно было подавать до 15 мая нынешнего года в городской среде самообслуживания. Созванная специальная комиссия при Управе района выберет проекты, которые получат финансирование, 5 июня.