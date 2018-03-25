Продюссер передачи "Kodutunne" Кристи Нилов: Сигне по-прежнему в тяжелом состоянии

В четверг вечеро произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Спасателям пришлось вырезать водителя из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, в результате ДТП получившая очень серьезные травмы. Она по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам продюссера "Kodutunne" Кристи Нилов, она получила сотни писем и сообщений, в которым люди спрашивают о состоянии Сигне.

”Дорогие друзья, все, кто обеспокоен тем, как себя чувствует Сигне, отвечу вам всем здесь, — сказала Нилов. — Сигне по-прежнему находится в тяжелом состоянии, и на данный момент никаких изменений нет. Вопрос ее выздоровления — в руках врачей и Бога!”