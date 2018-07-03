03.07.2018, 01:00

Продолжаются работы по ремонту железнодорожного пути Таллинн-Пяэскюла

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rus.delfi.ee
EST
Продолжаются работы по ремонту железнодорожного пути Таллинн-Пяэскюла
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

С понедельника, 9 июля, изменится расписание поездов в западном направлении, в дневное время поезда для движения в обоих направлениях будут использовать только железнодорожный путь и платформы ожидания в направлении из города, сообщает Elron.

С 9 июля начинается ремонт второго пути на отрезке Таллинн-Пяэскюла. Если до сих пор поезда в городе могли использовать как для движения, так и для остановки только путь и платформы в направлении Таллинна, то с 9 июля в рабочие дни с 10:40 до 21:40 для движения поездов можно будет использовать только направление из города. Elron просит быть внимательными при поездках на отрезке Таллинн-Пяэскюла, следовать информационным табло на платформах ожидания и выбирать для ожидания поезда правильную платформу. Утром и поздним вечером оба пути открыты для движения поездов и поезда отправляются с обычных платформ.

”Ремонтные работы неизбежны для того, чтобы движение поездов и в дальнейшем было быстрым и удобным. Пассажиры поездов, следующих в утреннее или позднее вечернее время в направлении из Таллинна в Пяэскюла, вероятно, уже заметили, насколько плавно и тихо движется поезд по только что отремонтированным путям”, — сказал директор Elron по продажам и развитию Ронни Конго. ”Разумеется, ремонт приводит к значительным нарушениям в движении поездов, поэтому мы попросили Eesti Raudtee проводить ремонтные работы в летний период, когда пассажиров меньше. Мы рады, что имеем возможность предложить больше отправлений в Клоогаранна. Рекомендую непременно воспользоваться этой возможностью в период отпусков, поскольку песчаный пляж в Клоогаранна гораздо более уединенный, чем пляжи Таллинна”, — добавил он.

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В связи с перемещением ремонтных работ на другой путь будет действовать и новое расписание поездов, а также изменятся пути некоторых отправлений на Балтийском вокзале. Путешествующим в направлении Рийзипере и Клоогаранна по будним дням в большинстве случаев нужно будет совершать пересадку на другой поезд. При выезде из Таллинна в таких случаях необходимо будет пересесть на поезд Таллинн-Палдиски, а в Кейла или Клоога — на другой поезд. Если необходима пересадка, об этом будет указано в расписании. Поскольку между Таллинном и Кейла движется значительно меньше поездов, и пассажиров поэтому больше обычного, в поезда, отправляющиеся из Таллинна в час пик в промежутке 15:00-18:40, не разрешается входить с велосипедами. Временный запрет распространяется на отрезок Таллинн-Пяэскюла. Elron рекомендует по возможности оставить велосипеды на станции, поехать в другое время (например, в 18:45) или доехать на велосипеде до Пяэскюла, откуда уже разрешается ехать на поезде.

По выходным движение поездов в западном направлении происходит обычным образом, можно использовать обычные платформы ожидания, однако в расписании поездов также будут изменения.

Действующие с 9 июля расписания поездов можно найти на сайте Elron, бесплатную информацию о поездах предоставляет также круглосуточный инфотелефон 616 0245.

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