18.08.2018, 16:34

Продолжается ремонт участка железной дороги Таллинн-Пяэскюла


rus.delfi.ee
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Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Начиная с четверга, 23 августа, изменится расписание движения поездов в западном направлении: по рабочим дням, в дневное время, на участке Таллинн-Пяэскюла будет необходимо частично пользоваться автобусами; также следует быть внимательным при пользовании посадочными платформами.

Ремонтные работы на железной дороге между Таллинном и Пяэскюла продолжаются; начиная с 23 августа вводятся изменения в расписание движения поездов: по рабочим дням, с 10:40 до 21:40 поездом можно будет доехать только в направлении к городу. Поскольку в дневное время оба пути будут закрыты для движения поездов, то по рабочим дням, в дневное время, на части рейсов на участке Таллинн-Пяэскюла будет необходимо воспользоваться предусмотренными для замены автобусами. Утром и поздно вечером оба пути будут открыты для движения поездов, и поезда будут отправляться с платформ как обычно.

Обращаем также внимание на то, что велосипеды на автобусах перевозить нельзя.

С 23 августа из-за ремонтных работ вводятся изменения также в некоторые рейсы на Аэгвийдуском маршруте. Курсировавшие до сего времени только в выходные дни поезда Таллинн-Аэгвийду с отправлением в 11:32, и поезд Аэгвийду-Таллинн с отправлением в 12:05, до конца августа будут курсировать ежедневно. Таким образом, появится дополнительная возможность в обеденное время по рабочим дням ездить в Аэгвийду и обратно. На некоторых вечерних рейсах Таллинн-Аэгвийду во время отправления также будут вводиться изменения продолжительностью до пяти минут.

В выходные дни пассажиров будут обслуживать только поезда, и автобусами пользоваться не придется.

С 23 августа действующие расписания движения будут опубликованы на домашней странице Elron; информацию о движении поездов также можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Tallinn Hockey weekend
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