Продлено время сбора генетических проб в аптеках

”Стало ясно, что проходить подобные процедуры людям удобней именно в аптеках: уже существует некий кредит доверия, аптеки есть практически в каждом крупном торговом центре и работают до позднего вечера”, — сказала представитель сети Аpotheka, провизор Мари Красс. ”По статистке генного хранилища, только одна наша аптека за день собирает столько же проб, сколько какая-либо крупная больница за четыре месяца”, — отметила Красс.

”Очевидно, что жители Эстонии с большим энтузиазмом воспринимают инновационные проекты, если обеспечить им удобное и доступное участие в них. Количество посетителей аптек за день намного больше количества посетителей любого из медицинских учреждений. Этот проект продемонстрировал, что потенциал аптек не был до сих пор использован в полной мере, и что аптеки могут предложить гораздо больше как посетителям, так и системе здравоохранения в целом”, — добавила Красс.

Принимать генетические пробы будут до конца этого года либо до того момента, когда будет собрано 100 000 проб. Сдача генетической пробы проводится бесплатно.

Сдать генетические пробы можно в аптеках сети Apotheka в Таллинне — в торговых центрах Viru и Solaris и в Тарту в торговом центре Lõunakeskus по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 16 часов.

До того, как сдать пробу, необходимо зарегистрироваться в качестве генного донора. Это можно сделать как в интернете по адресу https://geenidoonor.ee/ru, так и в аптеке. Генных доноров в аптеках принимает специальный человек, который при необходимости поможет оформить согласие на взятие пробы и направит в отдельную комнату, где в сотрудничестве с SYNLAB и Генных хранилищем происходит забор проб.