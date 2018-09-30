30.09.2018, 14:25

Продлено время сбора генетических проб в аптеках

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rus.delfi.ee
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Kõik geenidoonoritelt kogutud proovid jõuavad Tartusse geenipanka.
Kõik geenidoonoritelt kogutud proovid jõuavad Tartusse geenipanka.Foto: Hendrik Osula

За полторы недели генетические пробы в аптеках сдали около двух тысяч человек. В связи с высоким интересом людей было решено продлить время сдачи проб в аптеках Apotheka в таллиннских торговых центрах Viru и Solaris и в тартуском торговом центре Lõunakeskus до 9 октября, сообщается в пресс-релизе сети.

”Стало ясно, что проходить подобные процедуры людям удобней именно в аптеках: уже существует некий кредит доверия, аптеки есть практически в каждом крупном торговом центре и работают до позднего вечера”, — сказала представитель сети Аpotheka, провизор Мари Красс. ”По статистке генного хранилища, только одна наша аптека за день собирает столько же проб, сколько какая-либо крупная больница за четыре месяца”, — отметила Красс.

”Очевидно, что жители Эстонии с большим энтузиазмом воспринимают инновационные проекты, если обеспечить им удобное и доступное участие в них. Количество посетителей аптек за день намного больше количества посетителей любого из медицинских учреждений. Этот проект продемонстрировал, что потенциал аптек не был до сих пор использован в полной мере, и что аптеки могут предложить гораздо больше как посетителям, так и системе здравоохранения в целом”, — добавила Красс.

Принимать генетические пробы будут до конца этого года либо до того момента, когда будет собрано 100 000 проб. Сдача генетической пробы проводится бесплатно.

Сдать генетические пробы можно в аптеках сети Apotheka в Таллинне — в торговых центрах Viru и Solaris и в Тарту в торговом центре Lõunakeskus по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 16 часов.

До того, как сдать пробу, необходимо зарегистрироваться в качестве генного донора. Это можно сделать как в интернете по адресу https://geenidoonor.ee/ru, так и в аптеке. Генных доноров в аптеках принимает специальный человек, который при необходимости поможет оформить согласие на взятие пробы и направит в отдельную комнату, где в сотрудничестве с SYNLAB и Генных хранилищем происходит забор проб.

Бронировать время заранее не нужно. Помимо аптек, забором проб занимаются также крупные больницы и лаборатории SYNLAB по всей Эстонии. С собой необходимо взять ИД-карту. Генными донорами могут стать все люди, достигшие 18 лет.

Пробы доставляют в генное хранилище в Тарту, где для каждого нового донора проводится анализ генотипирования данных, иными словами, генные доноры получают персональную генетическую карту. На основании генетической карты можно оценить индивидуальные риски наследственных заболеваний и подобрать подходящие медицинские препараты.

Созданный генным хранилищем Тартуского Университета биологический банк — один из лучших как в Европе, так и во всем мире. Расширение банка даст возможность повысить его ценность и для научно-исследовательской деятельности, и для создания модели, где приоритетом является персональная медицина, основывающаяся на генетической информации.

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