27.06.2018, 18:52

Продажа Bauhof литовцам сделала трех очень богатых эстонцев еще богаче

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Микк Салу
Микк Салу
EST
Продажа Bauhof литовцам сделала трех очень богатых эстонцев еще богаче
Joonistas Aivar Juhanson.

На прошлой неделе Индрек Прантс, Свен Мансберг и Армин Кыомяги за 35 млн евро продали сеть строительных магазинов Bauhof владельцам Maxima, пишет Eesti Ekspress.

Индрек Прантс катается на сноуборде и проводит свои дни рождения в Альпах, среди искрящегося снега и брызг шампанского.

Свен Мансберг увлекается серфингом, играет в гольф и на бас-гитаре в группе Dando Wada и, если находится время, путешествует на мотоцикле по миру.

Армин Кыомяги пишет книги и получает литературные премии.

Все трое играют в падел-теннис, участвуют в съемках фильмов и поддерживают культуру.

Кажется, что как минимум Прантс и Мансберг являются активными путешественниками. Излюбленное место отдыха — Испания. Там же троица ведет работу по развитию проекта, связанного с гостиничным бизнесом. ”Это не секрет, но пока еще слишком рано говорить об этом”, — немногословен Кыомяги.

Совместный бизнес мужчины ведут уже более 25 лет. Начиналось все с фирмы по оптовой продаже алкоголя Dunker, в которой они вместе работали. В определенный момент они решили просить о повышении зарплаты и получили от владельца Гуйдо Саммельсельга отказ. Так было решено распрощаться с работодателем и открыть свою фирму, которая к настоящему моменту стала самой крупной логистической компанией в Эстонии.

Отношения с Саммельсельгом пр этом остались хорошими и именно вместе с ним герои статьи приватизировали Eesti Raudtee и создали Säästumarket.

Далее последовала покупка доли в сети магазинов Ehitus Service, которая позже и стала Bauhof. Вскоре бизнесмены продали свое участие шведам, но через какое-то время выкупили обратно, приобретя заодно и сеть спортклубов MyFitness. ”У капитала есть национальность и наши фирмы должны снова принадлежать эстонцам”, — заявил тогда Прантс.

Сеть магазинов Klick также принадлежит им.

35 млн евро — это цифра, о которой говорит литовская пресса. Даже если эта сумма точна, с учетом доли более мелких акционеров и плат за сделку, троица Прантс-Мансберг-Кыомяги, вероятно, получит на руки не всю сумму.

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