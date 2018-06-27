Продажа Bauhof литовцам сделала трех очень богатых эстонцев еще богаче

На прошлой неделе Индрек Прантс, Свен Мансберг и Армин Кыомяги за 35 млн евро продали сеть строительных магазинов Bauhof владельцам Maxima, пишет Eesti Ekspress.

Индрек Прантс катается на сноуборде и проводит свои дни рождения в Альпах, среди искрящегося снега и брызг шампанского.

Свен Мансберг увлекается серфингом, играет в гольф и на бас-гитаре в группе Dando Wada и, если находится время, путешествует на мотоцикле по миру.

Армин Кыомяги пишет книги и получает литературные премии.

Все трое играют в падел-теннис, участвуют в съемках фильмов и поддерживают культуру.

Кажется, что как минимум Прантс и Мансберг являются активными путешественниками. Излюбленное место отдыха — Испания. Там же троица ведет работу по развитию проекта, связанного с гостиничным бизнесом. ”Это не секрет, но пока еще слишком рано говорить об этом”, — немногословен Кыомяги.

Совместный бизнес мужчины ведут уже более 25 лет. Начиналось все с фирмы по оптовой продаже алкоголя Dunker, в которой они вместе работали. В определенный момент они решили просить о повышении зарплаты и получили от владельца Гуйдо Саммельсельга отказ. Так было решено распрощаться с работодателем и открыть свою фирму, которая к настоящему моменту стала самой крупной логистической компанией в Эстонии.