Продавец — о рэпере Beebilõust: сначала я подумала, что это шутка, но потом увидела лезвие

Продавец Наталья, которой удалось убежать от размахивающего ножом рэпера Beebilõust, уже на следующий день была на своем рабочем месте.

Наталья говорит, что сначала, когда в магазин зашел неизвестный в маске, ситуация казалась ей, скорее, странной, чем страшной. ”Я думала, он шутит, но когда увидела блеск лезвия, поняла, что это не розыгрыш”, — вспоминает она.

Женщина закричала и отошла назад. Мужчина размахивал ножом и стал этим же ножом открывать кассу. ”Я подумала, может, смогу найти что-то подходящее, чтобы его ударить, но ничего на глаза не попалось. В итоге я вылезла из-за холодильника и убежала”, — рассказывает она. За ней из магазина выбежала и пожилая покупательница. ”На улице я продолжала звать на помощь”.

Мужчина, держа в руках кассовый аппарат, попытался последовать за ними, но споткнулся и упал, а один из прохожих заблокировл дверь снаружи. Оказавшийся в ловушке рэпер попробовал найти выход через подсобные помещения, но и там его постигла неудача.

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Спустя несколько минут на место прибыла полиция. Перед тем, как сдаться и выйти, мужчина схватил с полки бутылку виски и жадно сделал глоток.

Наталья работает в магазине Salme около трех лет. Раньше ни с чем подобным она не сталкивалась. Тем не менее, через несколько дней после попытки ограбления магазин ”зажил” обычной жизнью. ”Шоколад Mesikäpp. И яблочно-черничный сок,” — говорит Наталья развозчику товара. У прилавка покачивается благоухающий парами алкоголя мужчина и ”заказывает” себе водку, одну булочку и три мороженых. На алкогольной витрине красуются бутылки в виде пистолета. Для самообороны? Наталья смеется: ”Нет, они были тут и до ограбления”.

Напомним, что в субботу около 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне мужчина угрожал продавцу магазина ножом, чтобы получить наличные из кассы.

Благодаря быстрой реакции свидетелей инцидента полицейский патруль прибыл на место за две минуты. Сотрудники полиции приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина. Мужчина подчинился указаниям и спокойно покинул магазин. В инциденте никто не пострадал.

Полиция задержала 35-летнего мужчину, который ранее был наказан в уголовном порядке. У мужчины была выявлено алкогольное опьянение средней степени.

При нем были найдены наличные. Сумма нанесенного им ущерба выяснится, когда сотрудники магазина проведут инвентуру.

На следующий день подтвердили, что речь идет о рэпере Beebilõust. Сначала он был задержан на 48 часов и в воскресенье допрошен.

Beebilõust и раньше вступал в конфликт с законом и в общей сложности провел в тюрьме семь лет.

С 2000 года по 2002 год Beebilõust отбывал наказание в тюрьме за нападение на блюстителя порядка. Освободившись из тюрьмы, Beebilõust вернулся к старой знакомой компании и потом признавался в СМИ, что вместе они много раз воровали в магазинах.

Мужчина снова попал за решетку в 2003 году, отбывая наказание за причинение опасного для жизни повреждения до ноября 2007 года. Как утверждается, проблема началась с того, что жертва напала на него со стеклянной бутылкой. Beebilõust взял эту бутылку и ударил ею нападавшего. Результатом была глубокая резано-рваная рана, повреждение верхней щитовидной артерии и большая кровопотеря.