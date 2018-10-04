Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

Продавец заверил, что с машиной все в порядке и что она не в аварийном состоянии. ”Внешне она выглядела как новая. Сияла изнутри и снаружи, и я никогда бы не подумал, что с ней что-то не так”, — рассказывает мужчина.

Фирмы, скрывающиеся за названием Autojärelmaks24, неоднократно проигрывали потребительские споры в департаменте. Так почему они до сих пор продолжают свою деятельность?