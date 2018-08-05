Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
Так, на одном из сайтов представлена печальная история ортопеда Лилии Лаане, которая якобы была уволена медучреждением за то, что отказывалась выписывать пациентам ”бессмысленные лекарства” и рассказывала о препарате, который и стоит немного, и действительно восстанавливает суставы. В конце длинного интервью приводятся ссылки ”официальный сайт продукции” и ”купить здесь”. Конечно же, никакого ”доктора Лаане” нет и никогда не было.
Использование вымышленных врачей и специалистов для рекламы продуктов — прием не новый. В последнее время Эстонию настиг настоящий ”бум” всяких чудо-средств, о чем осведомлен и Департамент защиты прав потребителей.