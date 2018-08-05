05.08.2018, 13:01

Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

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Хелен Ээрланд
Хелен Ээрланд
EST 3

Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.

Так, на одном из сайтов представлена печальная история ортопеда Лилии Лаане, которая якобы была уволена медучреждением за то, что отказывалась выписывать пациентам ”бессмысленные лекарства” и рассказывала о препарате, который и стоит немного, и действительно восстанавливает суставы. В конце длинного интервью приводятся ссылки ”официальный сайт продукции” и ”купить здесь”. Конечно же, никакого ”доктора Лаане” нет и никогда не было.

Использование вымышленных врачей и специалистов для рекламы продуктов — прием не новый. В последнее время Эстонию настиг настоящий ”бум” всяких чудо-средств, о чем осведомлен и Департамент защиты прав потребителей.

Издание передало всю полученную в процессе написания статьи информацию Ветеринарно-продовольственному департаменту, который на основании этого начал расследование, к примеру, в отношении таблеток для похудания Kankusta Duo.

Специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури сказала, что в подобных рекламах речь идет не о настоящих врачах и лекарствах, поэтому эти случаи — вне их компетенции и информация передается Департаменту защиты прав потребителей.
”Очень сложно установить, кто на самом деле продает эти товары”, — говорит специалист по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда и отмечает, что если сайт зарегистрирован в Эстонии, то они могут его закрыть, но обычно такие страницы базируются в третьих странах. Поскольку действие представленные на таких сайтах утверждений и продуктов не доказано, то речь идет о введении потребителей в заблуждение.

”На лечебные свойства можно ссылаться только если речь идет о лекарствах, поскольку их влияние научно доказано”, — заявила Калда. По ее словам, жертвами такого рода реклам становятся именно пожилые и легко внушаемые люди.

ТОП

Вернуть ”чудо-товар” продавцу сложно. Несмотря на то, что торговцы обычно утверждают на своих сайтах, что исходят из европейских и эстонских законов, на деле реальные претензии решаются в суде той страны, в которой зарегистрирована фирма.

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