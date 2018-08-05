Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

Издание передало всю полученную в процессе написания статьи информацию Ветеринарно-продовольственному департаменту, который на основании этого начал расследование, к примеру, в отношении таблеток для похудания Kankusta Duo.

Специалист по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури сказала, что в подобных рекламах речь идет не о настоящих врачах и лекарствах, поэтому эти случаи — вне их компетенции и информация передается Департаменту защиты прав потребителей.

”Очень сложно установить, кто на самом деле продает эти товары”, — говорит специалист по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда и отмечает, что если сайт зарегистрирован в Эстонии, то они могут его закрыть, но обычно такие страницы базируются в третьих странах. Поскольку действие представленные на таких сайтах утверждений и продуктов не доказано, то речь идет о введении потребителей в заблуждение.

”На лечебные свойства можно ссылаться только если речь идет о лекарствах, поскольку их влияние научно доказано”, — заявила Калда. По ее словам, жертвами такого рода реклам становятся именно пожилые и легко внушаемые люди.

Вернуть ”чудо-товар” продавцу сложно. Несмотря на то, что торговцы обычно утверждают на своих сайтах, что исходят из европейских и эстонских законов, на деле реальные претензии решаются в суде той страны, в которой зарегистрирована фирма.