Процесс Сависаара: прокурор просит о денежном наказании для Виллу Рейльяна вместо тюремного

Сегодня прокурор ходатайствовал о денежном наказании для Виллу Рейльяна в деле Сависаара. В таком случае он избежит тюремного наказания. Судья вынесет свое решение 19 октября.

Виллу Рейльян является одним из обвиняемых в т.н. коррупционном процессе Сависаара. Его обвиняют в посредничестве при дачи взятки Велло Кунманом Сависаару. В августе Рейльян дал показания в суде против Сависаара и признал, что ошибся. Поэтому его дело выло отделено от дела Сависаара.