”Процесс Сависаара” может растянуться из-за дела о коррупции в Таллиннском порту. Как и почему?(6)
Будущее судебного процесса над Эдгаром Сависааром зависит от того, что станет с делом о коррупции в Таллиннском порту, пишет Eesti Ekspress.
Будущее судебного процесса над Эдгаром Сависааром зависит от того, что станет с делом о коррупции в Таллиннском порту, пишет Eesti Ekspress.
В данный момент не намечено ни одного заседания по делу Сависаара: ждут позицию Госсуда — позволяет ли здоровье политика судить его. Если Сависаара признают непригодным в качестве подсудимого, то продолжат вершить правосудие над бизнесменами, обвиняемыми в даче взятки: Хилларом Тедером, Айваром Туульбергом и др.
Три адвоката, участвующих в процессе Сависаара — Айвар Пильв, Пауль Керес и Эрки Кергандберг — выступают в качестве защиты и по делу Таллиннского порта. Процесс по делу о порте начнется, как планируется в данный момент, в начале 2019 года и продлится полтора года.
В то же время, адвокатам невозможно защищать своих клиентов в процессе Сависаара, в котором следует провести заседаний примерно на месяц.
Так, правосудие над участниками дела Сависаара по всей вероятности придется вершить по окончании разбирательства с портом, то есть когда-нибудь в 2020 году. А это дает адвокатам возможность требовать прекращения дела в связи с превышением разумного срока делопроизводства.
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