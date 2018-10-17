17.10.2018, 16:39

”Процесс Сависаара” может растянуться из-за дела о коррупции в Таллиннском порту. Как и почему?

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rus.delfi.ee
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”Процесс Сависаара” может растянуться из-за дела о коррупции в Таллиннском порту. Как и почему?
Foto: Andres Putting

Будущее судебного процесса над Эдгаром Сависааром зависит от того, что станет с делом о коррупции в Таллиннском порту, пишет Eesti Ekspress.


В данный момент не намечено ни одного заседания по делу Сависаара: ждут позицию Госсуда — позволяет ли здоровье политика судить его. Если Сависаара признают непригодным в качестве подсудимого, то продолжат вершить правосудие над бизнесменами, обвиняемыми в даче взятки: Хилларом Тедером, Айваром Туульбергом и др.

Три адвоката, участвующих в процессе Сависаара — Айвар Пильв, Пауль Керес и Эрки Кергандберг — выступают в качестве защиты и по делу Таллиннского порта. Процесс по делу о порте начнется, как планируется в данный момент, в начале 2019 года и продлится полтора года.

В то же время, адвокатам невозможно защищать своих клиентов в процессе Сависаара, в котором следует провести заседаний примерно на месяц.

Так, правосудие над участниками дела Сависаара по всей вероятности придется вершить по окончании разбирательства с портом, то есть когда-нибудь в 2020 году. А это дает адвокатам возможность требовать прекращения дела в связи с превышением разумного срока делопроизводства.

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