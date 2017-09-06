Процесс по делу Сависаара: свидетель рассказал, как город разрешил установку киосков Кофкина задним числом

В среду продолжается слушания по делу экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток.

Сависаар обвиняется в получении взяток, отмывании денег, неоднократном присвоении и получении незаконных пожертвований для партии. Также по делу обвинения предъявлены предпринимателям Александру Кофкину, Велло Кунману, Хиллару Тедеру, Айвару Туулбергу, а также — председателю горсобрания Таллинна Калеву Калло, экс-политикам Виллу Рйльяну и Прийту Кутсеру. Обвинения предъявлены также и Центристской партии.

Первым в среду в суде давал показания бывший руководитель службы надзора за строительством отдела городского планирования Таллинна Райн Сейер. Еженедельник Eesti Ekspress ранее писал о его сокращении с должности: ”По его (Сейера — прим. ред.) словам, так мэр Таллинна Эдгар Сависаар отомстил ему за то, что тот выдал издателю Eesti Ekspress Хансу Х. Луйку разрешение на строительство”.

Сегодня Сейер давал показания о том, как десять лет назад в городе устанавливали киоски, где продавали сосиски. Это был бизнес Кофкина. Сейер рассказал, что когда киоски появились, у них не было ни разрешение на строительство, ни разрешений на использование, так как решили, что достаточно будет разрешений на уличную торговлю. Сейер посчитал, что разрешения на строительство и использование все таки нужны и рассказал об этом Таави Аасу — тогда вице-мэру столицы.

Сейер спросил у него, начать ли производство о проступке, но Аас ответил, что не надо, киоски ”узаконят” задним числом. Сейер отметил, что не помнит, было ли тогда оказано давление для ускорения получения разрешений задним числом.

Вот так выглядели злополучные киоски, за установку которых, согласно обвинению, Сависаар получил от Кофкина взятку и затем занимался отмыванием денег, полученных незаконным путем.

У Сейера также спросили о выдаче разрешений на строительство гостиницы Meriton. Сейер поведал, что проблема была с дорогой от гостиницы к Палдиски мнт., так как она проходила по государственной земле. Город ходатайствовал, чтобы получить ее себе, но по политическим причинам город и государство общего языка не нашли и государство отказалось передать городу землю.

Все темы, по поводу которых Сейер сегодня свидетельствовал — 10-летней давности. Многих деталей он не вспомнил. В 2010 году в интервью Eesti Ekspress он был гораздо более критически настроен.

Так, например, он рассказал, что одну из будок с сосисками поставили в Таллинне рядом с горсобранием и перед аптекой — на городской транспортной земле. Аас якобы давил и говорил, что разрешение все равно надо выдать. Также, по его тогдашним словам, город выдал разрешение на установку киоска на Тоомпуйестеэ — вообще на государственной земле. Но так как город не оповестил государство об этом, будка просто заняла свое место.

Накануне в суде побывали свидетели, связанные с установлением незаконных доходов Сависаара, среди них — Тынис Сыырумаа и соседи Сависаара — Галина Криворучко, Аре Нийликсе и Майга Нийликсе. Напомним, что при обыске у Сависаара нашли 186 000 евро наличными.

Отец Тыниса Сыырумаа — крупный предприниматель Урмас Сыырумаа, с которым сейчас Сависаар вместе идет на выборы единым избирательным списком. А перед прошлыми местными выборами Сависаар зарегистрировал как место жительства квартиру, принадлежащую Тынису Сыырумаа, так как чтобы баллотироваться в Таллинне Сависаар должен был числиться столичным жителем, хотя на самом деле он живет в Ляэне-Вирумаа.

Тынис Сыырумаа рассказал в суде, что с 1 августа 2014 года он в течение года сдавал Сависаару в аренду свою квартиру в столичном квартале Ротерманна. О желании Сависаара ее снять он услышал от отца.

Сависаар оплачивал все счета наличными. Деньги приносил работающий у Урмаса Сыырумаа Прийт Пыльд, который знает Сависаара и тесни с ним соприкасался в связи с различными планировками. Сыырумаа сказал, что предполагал, что Пыльд получал деньги от Сависаара. Все поступления за аренду Сыырумаа записывал и подал суду соответствующий документ об этом.