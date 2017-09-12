Процесс по делу Сависаара: Прийт Тообал отказался давать показания в суде

Сегодня на судебный процесс Эдгара Сависаара пригласили свидетельствовать бывшего генерального секретаря Центристской партии Прийта Тообала.

Тообал долгое время был верным сторонником председателя Центристской партии Сависаара. Как генсек партии он был хорошо осведомлен о финансировании и избирательных кампаниях Центристской партии.

Сегодняшнее заседание началось с того, что Тообал отказался давать показания, сказав, что его показания могут использовать для того, чтобы обвинить его. Он уточнил, что отказывается давать показания в рамках всего дела и также в том, что касалось его деятельности в качестве исполняющего обязанности финансового секретаря Центристской партии.

Также сегодня будут свидетельствовать руководитель Таллиннского коммунального департамента Айн Вальдманн, Аста Вихвелин, Елена Сметана, Маргус Метс и Кайрит Вольмер.