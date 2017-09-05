Процесс по делу Сависаара: показания в суде дал сын Урмаса Сыырумаа

Во вторник в 10 часов продолжилось слушание дела экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток.

В суд вызваны свидетели, связанные с установлением незаконных доходов: Кирсти Яхило, Тынис Сыырумаа, Галина Криворучко, Аре Нийликсе и Майга Нийликсе.

Отец Тыниса Сыырумаа — крупный предприниматель Урмас Сыырумаа, с которым сейчас Сависаар вместе идет на выборы единым избирательным списком. А перед прошлыми местными выборами Сависаар зарегистрировал как место жительства квартиру, принадлежащую Тынису Сыырумаа, так как чтобы баллотироваться в Таллинне Сависаар должен был числиться столичным жителем, хотя на самом деле он живет в Ляэне-Вирумаа.

Аре Нийликсе и его супруга Майга Нийликсе — соседи Сависаара. Аре помогал Сависаару дома по хозяйству. Когда на прошлой неделе в суде рассматривались денежные дела — доходы и расходы — Сависаара, то выяснилось, что и расходы семьи Нийликсе были больше, чем их официальные доходы.

Первой показания в суде давала руководитель отдела городского имущества Управы Кесклинна Ангелика Рейнлайд, которая рассказала о продлении договора аренды городской коммерческой площади на Ратушной площади с фирмой Estkompexim Toitlustus. Владельца фирмы Александра Кофкина обвиняют в даче Сависаару взятки, чтобы договор был продлен на 10 лет.

Рейнлайд сказала, что продление имеющихся договоров со старыми договорными партнерами дело обычное и у партнеров даже есть обоснованное ожидание, если они корректно выполняли свои обязательства. По ее словам, ничего необычного, в том числе влияния ”сверху”, чтобы Кофкину продлили договор, не было.

Тынис Сыырумаа рассказал в суде, что с 1 августа 2014 года он в течение года сдавал Сависаару в аренду свою квартиру в столичном квартале Ротерманна. О желании Сависаара ее снять он услышал от отца.

Сависаар оплачивал все счета наличными. Деньги приносил работающий у Урмаса Сыырумаа Прийт Пыльд, который знает Сависаара и тесни с ним соприкасался в связи с различными планировками. Сыырумаа сказал, что предполагал, что Пыльд получал деньги от Сависаара. Все поступления за аренду Сыырумаа записывал и подал суду соответствующий документ об этом.

Нийликсе сказал, что плату получал от фирмы Сависаара Fixor Holding с помощью банковского перевода, а наличными ему никогда не платили. Супруга Майга отметила, что когда-то давно помогали в Хундисильма по хозяйству, но уже 5-6 лет этим там не занимается. Она поведала, что занималась там домашними работами тогда, когда на хуторе еще жила Вилья Сависаар. Зарплату ей тогда платили через фирму знакомой Вильи — Юлле Йохансон — OÜ Karia.

Обвинитель Свен-Христо Эвестус спросил у Майги Нийликсе, откуда взялись несколько сотен тысяч крон и несколько десятков тысяч евро наличными, которые супруги положили на свои счета в 2005-2015 годах. Майга ответила, что она продает растения, а муж работает по дереву, так что эти деньги они положили на счет, чтобы сохранить.

Об оплате коммунальных расходов Сависаара она ничего не знала, и говорит, что не помогала ему эти расходы оплачивать.

Также в суде во вторник давала показания другая соседка Сависаара Галина Криворучко, которая сказала, что ухаживала в Хундисильма за клумбами, а в ответ на это она могла пользоваться двумя парниками хутора, чтобы выращивать там для себя овощи. Она сказала, что денег Сависаар ей не платил.