Процесс по делу Сависаара: показания в суде будет давать сын Урмаса Сыырумаа

Во вторник в 10 часов продолжилось слушание дела экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток.

В суд вызваны свидетели, связанные с установлением незаконных доходов: Кирсти Яхило, Тынис Сыырумаа, Галина Криворучко, Аре Нийликсе и Майга Нийликсе.

Отец Тыниса Сыырумаа — крупный предприниматель Урмас Сыырумаа, с которым сейчас Сависаар вместе идет на выборы единым избирательным списком. А перед прошлыми местными выборами Сависаар зарегистрировал как место жительства квартиру, принадлежащую Тынису Сыырумаа, так как чтобы баллотироваться в Таллинне Сависаар должен был числиться столичным жителем, хотя на самом деле он живет в Ляэне-Вирумаа.

Аре Нийликсе и его супруга Майга Нийликсе — соседи Сависаара. Аре помогал Сависаару дома по хозяйству. Когда на прошлой неделе в суде рассматривались денежные дела — доходы и расходы — Сависаара, то выяснилось, что и расходы семьи Нийликсе были больше, чем их официальные доходы.