Проблемы с вывозом мусора в Таллинне: Ragn-Sells отказывается от договора

Ragn-Sells AS, занимающееся вывозом отходов, хочет разорвать действующий на данный момент договор об обслуживании зоны в центре Таллинна, поскольку ее не удовлетворяет предложенная ранее ею самой на конкурсе цена. "Ragn-Sells вымогает деньги у города", — считает вице-мэр столицы Арво Сарапуу.

Город же считает, подчеркнул Сарапуу, что ходатайство фирмы о повышении цены не обоснованно и цену с бухты-барахты поднимать невозможно.

"Если бы, на счастье горожан, — комментирует ситуацию Сарапуу, — между ними и фирмой не стоял созданный несмотря на отчаянное сопротивление ряда предприятий этой сферы и политиков Таллинский центр обработки отходов, то цена бы уже подскочила для потребителя услуги вдвое. Ситуация еще раз доказывает, что проведенная нами реформа в области вывоза и переработки отходов была крайне целесообразна. Вероятно, нам предстоит преодолевать частокол нового конкурса, возможных споров в суде, ходатайства о новых лицензиях. Ввод в действие новичка означает необходимость изучения им региона работы, составления логистических схем и прочее, что требует времени и сил".

Проводимая сейчас в Таллинне реформа "мусорного" хозяйства предполагает организацию вывоза отходов по всему городу при посредничестве Таллинского центра обработки отходов.