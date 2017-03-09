Проблемы с изучением госязыка мешают беженцам находить работу в Эстонии

Часть прибывших в Эстонию беженцев из зон военных конфликтов смогли найти работу, но одним из главных препятствий для трудоустройства по специальности остается незнание государственного языка.

К такому выводу пришли эксперты из разных стран, которые обсудили в Таллинне предварительные итоги программы переселения — как положительные, так и отрицательные, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Опорные лица помогают беженцам освоиться в Эстонии, но даже им не под силу залатать пробелы в системе приема мигрантов, особенно в сфере обучения эстонскому языку.

"У людей есть профессии, они хотят работать, но без необходимого уровня владения эстонским возникнут проблемы, например, связанные с техникой безопасности. Они же должны понимать, что делать, чтобы обезопасить себя и коллег", — сказала советник Министерства социальных дел Кайса Юпрус-Тали.

"Некоторые действительно уехали. Тем же, кто остался, мы не только помогаем решать серьезные вопросы, но организуем занятия по интересам: это кулинария, просмотр фильмов и даже катание на велосипедах", — сказал представитель НКО "Центр Йоханнеса Михкельсона" Юхан Сахаров.