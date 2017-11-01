Проблемы с ID-картами: бюро полиции будут работать дольше

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны в виде исключения будут работать по вечерам на один час дольше. В дополнительный рабочий час сотрудники бюро обслуживания будут помогать обновлять сертификаты, активировать mobiil-ID и выдавать документы.





„Сертификаты своей ID-карты удобнее всего обновить, не выходя из дома в своем компьютере, но если это не получится, то помогут сотрудники наших бюро облуживания", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник. „Бюро готовы к большей нагрузке, но посетили должны все же учесть, что очереди в наших бюро будут длиннее".

Ратник добавила, что при необходимости Департамент полиции и погранохраны готов открыть бюро обслуживания и на выходных, но необходимость в этом будет оценена в ходе процесса, значится в пресс-релизе.

Клиентам, которые планируют посетить бюро для подачи ходатайства о получении новой ID-карты гражданина Эстонии, Ратник советует сделать это через интернет-среду в своем домашнем компьютере. „Быстро и удобно можно подать ходатайство о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии или первичной ID-карты несовершеннолетнему ребенку", — пояснила Маргит Ратник.

Для обновления сертификатов ID-карты заранее время забронировать нельзя, таких клиентов мы ждем в бюро обслуживания в порядке очереди. Если вы планируете посещение бюро, например, для подачи ходатайства о гражданстве, вида на жительство, регистрации работы, получения документов, то подходящее вам время для посещения можно заранее забронировать на странице https://broneering.politsei.ee/. Начиная с июля Департамент полиции и погранохраны заранее высылает уведомления о том, что срок действия документа заканчивается, что помогает лучше запланировать время посещения бюро обслуживания. Уведомление высылается на э-почту eesti.ee владельца документа, поэтому важно, чтобы адрес с eesti.ee был перенаправлен на тот адрес электронной почты, которым человек на самом деле пользуется.

Время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с 1 ноября:

· Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн — Пт 9.00 — 18.00;

· Йыхви, Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пн, Вт, Ср, Пт 9.00 — 17.00, Чт 9.00 — 18.00;

· Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн — Пт 9.00 — 17.00;

· Кярдла: Пн — Чт 9.00 — 17.00.

Нуждаются ли сертификаты вашей ID-карты в обновлении, вы можете проверить на сайте Департамента полиции и погранохраны.

С техническими вопросами, связанными с обновлением ID-карт, следует обращаться на инфолинию ID-карты 1777. Информацию по другим вопросам, в том числе о времени работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, можно получить, позвонив на инфотелефон департамента 612 3000, который работает ежедневно с 8 до 19 часов.

Информацию об обновлении сертификатов ID-карты вы найдете на сайте Департамента полиции и погранохраны.