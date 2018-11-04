Проблемы медпомощи в Ласнамяэ: педставители Больничной кассы ответили на вопросы жителей района

Напомним, что после проведения конкурса Больничной Кассы на госпоставку медицинских услуг для частных клиник, многие частные клиники лишись финансирования, в рамках которого они могли оказывать врачебные услуги по тарифу муниципальных и региональных центров. Например, в ласнамяэском центре здоровья Medicum в результате конкурса такие направления как ЛОР-врач, гинекология, офтальмология лишились государственного финансирования. После вспыхнувшего скандала представители Больничной кассы были вынуждены признать ошибки в проведении тендера и предпринять меры для решения проблемы.

”При организации тендера мы исходили из принципов равных возможностей участия в конкурсе для всех частных клиник, но, к сожалению, интересы пациентов действительно оказались под ударом. При организации следующего тендера мы учтем уроки и при организации конкурса будем учитывать географические особенности того или иного района”, — отметил представитель Больничной кассы Андрей Сайчук.

В настоящий момент благодаря вмешательству властей Таллинна ситуацию с врачебной помощью в центре здоровья Medicum удалось стабилизировать. В прежнем объеме будет действовать прием врачей ЛОР, гинекологов, ортопедов и пульмонологов. Больше всего пострадала сфера гастроэнтэрологии — сохранится лишь 30% объема. До сих пор не удалось решить вопрос, связанный с офтальмологией.