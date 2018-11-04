04.11.2018, 18:20

Проблемы медпомощи в Ласнамяэ: педставители Больничной кассы ответили на вопросы жителей района


rus.delfi.ee
EST
Проблемы медпомощи в Ласнамяэ: педставители Больничной кассы ответили на вопросы жителей района
Pressifoto

На минувшей неделе в управе Ласнамяэ состоялось расширенное заседание Совета пожилых людей, в котором приняли участие вице-мэр Таллинна Тынис Мёлдер, представители Больничной Кассы, центральной больницы Ида-Таллинна и руководитель центра здоровья Medicum. Тема встречи была – проблемы доступности медицинской помощи в Ласнамяэ.

Напомним, что после проведения конкурса Больничной Кассы на госпоставку медицинских услуг для частных клиник, многие частные клиники лишись финансирования, в рамках которого они могли оказывать врачебные услуги по тарифу муниципальных и региональных центров. Например, в ласнамяэском центре здоровья Medicum в результате конкурса такие направления как ЛОР-врач, гинекология, офтальмология лишились государственного финансирования. После вспыхнувшего скандала представители Больничной кассы были вынуждены признать ошибки в проведении тендера и предпринять меры для решения проблемы.

”При организации тендера мы исходили из принципов равных возможностей участия в конкурсе для всех частных клиник, но, к сожалению, интересы пациентов действительно оказались под ударом. При организации следующего тендера мы учтем уроки и при организации конкурса будем учитывать географические особенности того или иного района”, — отметил представитель Больничной кассы Андрей Сайчук.

В настоящий момент благодаря вмешательству властей Таллинна ситуацию с врачебной помощью в центре здоровья Medicum удалось стабилизировать. В прежнем объеме будет действовать прием врачей ЛОР, гинекологов, ортопедов и пульмонологов. Больше всего пострадала сфера гастроэнтэрологии — сохранится лишь 30% объема. До сих пор не удалось решить вопрос, связанный с офтальмологией.

”Сейчас наши гинекологи и ЛОР-врачи заключили трудовые договоры с Центральной больницей Ида-Таллинна, но принимать они будут по-прежнему в стенах Medicum”, — отметил руководитель этого медицинского учреждения Тынис Аллик.

По словам заведующей отделом обслуживания клиентов Ида-Таллиннской Центральной больницы Леи Карик, жители Ласнамяэ даже выиграют от того, что ЛОР-врачи и гинекологи смогут проходить дополнительное обучение в стационаре их больницы.

”Достойно сожаления, что при составлении условий конкурса специалистами Больничной кассы не было учтено, что Ласнамяэ с население свыше 120 000 человек, должен трактоваться как отдельный регион. Особенно при условии, что в нашем районе нет ни одной муниципальной и региональной больницы. В настоящее время ведутся работы над тем, чтобы к 2021 году в Ласнамяэ был построен муниципальный центр здоровья. Надеюсь встреча представителей Больничной кассы с пожилыми людьми Ласнамяэ продемонстрировала, что в вопросах здравоохранения на первом месте должен стоять человек, а не вопросы честной конкуренции фирм”, — заявила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

04.11.2018
Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.
Подробнее



Управа Ласнамяэ: на предстоящей неделе запах от завода должен уйти

04.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. На следующей неделе запах от завода должен уйти, сообщает управа Ласнамяэ.
Подробнее

В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 000 вооруженных мигрантов в ЕС

04.11.2018
Более 20 тыс. вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки угрожают прорваться в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-25% Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
217,50 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €

Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

04.11.2018
Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.
Подробнее

Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

04.11.2018
В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, который предстоящей весной собирается посетить Крым. Прежний председатель партии Валев Калд покинул пост по собственному желанию.
Подробнее

Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

04.11.2018
Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.
Подробнее

Почему осенью желтеет туя? Главные причины и методы их устранения

04.11.2018
Цвет хвои туи может меняться под воздействием самых разных как внешних, так и внутренних факторов, точно определить которые иногда не представляется возможным. Хвоя постепенно приобретает жёлтую окраску, потом отмирает, засыхает и опадает. Для постановки правильного диагноза понадобится произвести тщательный осмотр дерева.
Подробнее

Эстонская колония моряков в Конго: как жители Эстонии в 1920-ых годах Африку покоряли

04.11.2018
Первые годы независимой Эстонии были сложны как в экономическом, так и политическом смыслах. Многие жители Эстонии были вынуждены отправиться на поиски лучшей доли не только в европейские страны, но и решились на покорение других континентов. Самая большая волна эмиграции пришлась на 1925–1927 годы.
Подробнее

Эльфы, зомби и вампиры: истории пациентов

04.11.2018
Никогда не задумывались, откуда в книгах и фильмах ужасов взялись зомби и вампиры, а в книгах — хоббиты и эльфы? Авторы фэнтези и ужастиков не придумали это все сами — образы монстров и других странных существ основаны “на реальных событиях”. Точнее, на редких и загадочных болезнях и людях, страдающих ими.
Подробнее