23.11.2018, 14:50

Проблему дорогих мест в домах попечения хотят решить ростом финансирования домашнего ухода за стариками

 (13)
rus.delfi.ee
EST 1
Eakate kodu Benita, Benita Kodu AS
Eakate kodu Benita, Benita Kodu ASFoto: Sven Arbet

По действующим законам за содержание родителей, бабушек и дедушек в домах призрения должны платить их дети и внуки, но скоро можно ожидать изменений.

Социальное министерство составило и представило на рассмотрение долгосрочную программу, в которую входит создание системы для ухода и уменьшение нагрузки за уход. Эта программа предполагает, что государственный сектор, как и сейчас, оплачивал бы большую часть расходов за дорогое койко-место, но в то же время направлял бы больше денег на домашний уход, что уменьшило бы необходимость в дорогом стационарном уходе.

По словам министра социальной защиты Кайи Ива, правительство обсудит программу уже в декабре.

Ива так же обращает внимание на то, что уже два года действует программа, направленная на уменьшение нагрузок семей, чьи родственники пользуются услугами домов призрения .

”Семья должна заплатить за квартиру, отдать детей в кружки по интересам и по необходимости ездить на работу на машине. Не должно быть помех обычной жизни”, — говорит министр. Например, если койко-место в лечебном центре стоит 800 евро в месяц, а нуждающийся в этом месте пенсионер получает пенсию 400 евро, то его родственником придется доплатить 200 евро, остальные 200 доплачивает местное самоуправление. К сожалению, по словам Ива, не все самоуправления соблюдают этот закон.

В Эстонии сейчас около 8000 домов призрения. Многие из них даже не заполнены из-за высоких цен на содержание.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"

23.11.2018
Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза".
Подробнее


Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!

23.11.2018
По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным.
Подробнее

Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

23.11.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €

Алексей Наумкин получил в Йыхви работу с зарплатой 2500 евро, но чем конкретно будет заниматься, и сам не знает

23.11.2018
Бывший старейшина и зампред волостного собрания Йыхви назначен уже шестым по счету членом Йыхвиской волостной управы, где он будет получать 2500 евро в месяц, не имея при этом конкретных обязанностей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Põhjarannik.
Подробнее


ФОТО: Полиция разыскивает признанного виновным в дорожном преступлении мужчину

23.11.2018
Йыхвиское отделение полиции разыскивает 39-летнего Яана, который признан виновным в дорожном преступлении. Мужчина не явился на заседание суда и может находиться в Таллинне или Рапла.
Подробнее


Иногда хорошо НЕ мыть машину! Китайский художник создает шедевры на грязных окнах автомобилей

23.11.2018
Китайский энтузиаст из города Чанчжоу ( провинция Цзянсу в восточном Китае) решил воспользоваться пыльными окнами машин. Ватная палочка, зубная щетка и грязная машина - это все, что нужно для творчества.
Подробнее

Зимние каникулы в Северной Европе: самое популярное место для отдыха в холодное время года

23.11.2018
Страны Восточной Европы предлагают отдыхающим свою альтернативу пляжному отдыху. Отели из снега и льда, горячие источники и термальные бассейны, а также лечебные и косметические процедуры с использованием целебных грязей. Спа-курорты, получившие свою популярность еще во времена Российской Империи, по-прежнему предлагают туристам высочайшее качество отдыха.
Подробнее