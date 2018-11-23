Проблему дорогих мест в домах попечения хотят решить ростом финансирования домашнего ухода за стариками

Социальное министерство составило и представило на рассмотрение долгосрочную программу, в которую входит создание системы для ухода и уменьшение нагрузки за уход. Эта программа предполагает, что государственный сектор, как и сейчас, оплачивал бы большую часть расходов за дорогое койко-место, но в то же время направлял бы больше денег на домашний уход, что уменьшило бы необходимость в дорогом стационарном уходе.

По словам министра социальной защиты Кайи Ива, правительство обсудит программу уже в декабре.

Ива так же обращает внимание на то, что уже два года действует программа, направленная на уменьшение нагрузок семей, чьи родственники пользуются услугами домов призрения .

”Семья должна заплатить за квартиру, отдать детей в кружки по интересам и по необходимости ездить на работу на машине. Не должно быть помех обычной жизни”, — говорит министр. Например, если койко-место в лечебном центре стоит 800 евро в месяц, а нуждающийся в этом месте пенсионер получает пенсию 400 евро, то его родственником придется доплатить 200 евро, остальные 200 доплачивает местное самоуправление. К сожалению, по словам Ива, не все самоуправления соблюдают этот закон.

В Эстонии сейчас около 8000 домов призрения. Многие из них даже не заполнены из-за высоких цен на содержание.