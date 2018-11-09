09.11.2018, 12:15

Проблема уязвимости ИД-карт принесла уже три судебных дела

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rus.delfi.ee
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ID-kaardidFoto: Tiit Blaat

По состоянию на сегодняшний момент уязвимость ИД-карт принесла Департаменту полиции и погранохраны три судебных разбирательства с производителями карт Gemalto AG, и это не предел.

”26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал исковое заявление в связи с генерированием приватных ключей ИД-карты вне чипа. Это заявление взято в производство” , — сказала Delfi руководитель коммуникационной службы департамента Кристи Рууль.

”5 ноября Департамент полиции и погранохраны подал иск в связи с тем, что Gemalto не сообщил департаменту об уязвимости ИД-карты. По поводу этого иска дополнительной информации пока нет”, — сказала она.

По словам советника и эксперта департамента Кайи Кирх, сейчас ведомство решает, будет ли подавать еще иски.

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