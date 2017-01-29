Проблема частных школ: какую школу мы хотим создать на самом деле?

Совсем недавно Министерство образования и науки опубликовало в итоговом отчете за минувший год анализ под названием ”Равный доступ к качественному образованию и эффективная организация образования. Школьная сеть и финансирование частных школ”, в котором идет речь о недостатках системы образования Эстонии: неясном распределении ответственности, недееспособности и недостаточном сотрудничестве органов местных самоуправлений, а также малочисленности аргументов для приведения в порядок школьной сети.

Глава Союза христианских частных школ Эстонии Тарво Сийлабарг приводит в своей статье мнение авторов исследования Кади Сербак и Ауне Валк, согласно которому основной проблемой современной школьной сети будто бы являются небольшие классы и школы, которые испытывают серьезные затруднения с обеспечением высокого уровня образования и современных условий обучения для своих учеников. По мнению авторов, решить проблему можно путем уменьшения финансирования подобных школ и/или установления минимального количества учащихся, начиная с которого ”школу присоединяют к школьной сети”. К примеру, в классах с первого по девятый могло бы быть в среднем 20 учеников, а в гимназических — 25. Введение подобного минимума приостановило бы заодно рост числа новых и тоже небольших частных школ.

Читать еще

Также Сербак и Валк предостерегают от опасности создания т.н. ”шаблонных школ”, когда государство указом сверху постановляет, школа или класс с каким количеством учеников подходит для учебы и воспитания того или иного ребенка.

”Школы Эстонии созданы не для министерства или ОБСЕ, а для наших детей по всей стране. Хотим ли мы больше школ рядом с домом, в центре внимания которых был бы ученик, или школ дешевых и малозатратных? — спрашивает Тарво Сийлабарг. — Нас, эстонцев, настолько мало, что образовательные вопросы, напрямую связанные с нашим будущим как нации и государства, нельзя измерять одной лишь денежной шкалой”.

Сийлаберг обрушивается с критикой на авторов проведенного Минобром исследования, будто частные школы не могут гарантировать качество образования и что их якобы щедро финансируют за счет средств налогоплательщиков, способствуя таким образом росту неравенства. ”В этих школах учатся дети рядовых граждан Эстонии, и ради этого, выражаясь образно, семьи жертвуют автолизингом или ежегодной поездкой на курорт, — пишет глава Союза христианских частных школ. — Неужели эти родители из-за одного только выбора учебного заведения потеряют статус гражданина и налогоплательщика и станут теми ”второсортными”, дети которых учатся в испытывающих нехватку учеников частных школах?”.