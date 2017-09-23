Пробки в Таллинне в часы пик: что помогло бы решить проблему?

Руководитель разрабатывающего решения для организации движения предприятия AS Signaal TM Андри Тынстейн раскрыл Delfi Kasulik основные проблемы движения в Таллинне и предложил некоторые решения.

Каковы самые большие проблемы движения в столице?

Самая большая проблема — это обилие машин. Много перекрестков, пропускная способность которых в часы пик истощается, и для улучшения ситуации можно предпринять очень мало. Перекрестки заполоняют и создают еще более масштабные проблемы. В такой ситуации автомобили не могут пересечь перекресток во время своего светофорного цикла. Наглядный пример — перекрестки Таммсааре теэ — Сыпрузе пуйестеэ и Эхитаяте теэ — Кадака теэ.

Насколько поможет разрешить ситуацию, например, завершение строительства перекрестка Хааберсти?

Несомненно это улучшит ситуацию на круге и в его ближайших окрестностях, но часть проблем переместится в следующие места. Таллиннское бутылочное горлышко — это центр города, и оно ведь останется. Очень много проходящего чрез центр транзитного движения. Кажется, как будто люди ездят на работу из Пирита в Какумяэ и наоборот.

Могла бы ли планируемая в центре города Рейди теэ расширить это бутылочное горлышко?

Международное движение да. Движение в порт и из порта станет лучше. Вряд ли это улучшит ситуацию двигающихся со стороны Виймси в город автомобилей, но с точки зрения порта это очень важный проект.

Назовите какой-нибудь перекресток, который в час пик полностью безнадежен.

Расположенный перед торговым центром Kristiine перекресток улицы Эндла, который называют перекрестком Таксопарка, и Ярвевана теэ — Таммсааре теэ. Это также участки дороги с самой большой интенсивностью движения. На Ярвевана в сутки примерно 100 000, на Эндла — 80 000 автомобилей. Больше в эти места не поместится. Перекресток Таксопарка не спасло бы и строительное решение — например, добавление виадука. Это перенесло бы проблему из одного места в другое. Можно сказать, что два названных места — это перекрестки, где решениями организации движения невозможно сделать ситуацию сколько-нибудь лучше.

Можно ли что-нибудь сделать с точки зрения городского планирования?

В качестве одного из решений предложено строительство Таллиннской малой окружной дороги, которая позволила бы передвигаться между районами, не проезжая через центр города. Это несомненно в некоторой степени рассредоточило бы движение лучше прежнего. Но с другой стороны: каждая новая идея прибавляет больше автомобилей и скоро мы опять столкнемся с новыми проблемами. Машин прибавляется быстро. Планирование каждого перекрестка нужно рассматривать отдельно, но одновременно как часть целого. Главные магистрали нельзя вырезать из контекста с точки зрения городского планирования. Нужно принять решение: предпочесть автомобили, общественный транспорт или пешеходов?

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.