Пробки в Таллинне: почему простой человек не может стать VIP-персоной с мигалкой?

Таллинн в сентябре наводнили министры европейских стран. Почему и в какой степени от этого страдают горожане, еженедельнику Eesti Ekspress рассказал старший служащий по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Почему же каждый из нас не может стать однажды настолько важным, чтобы поехать на работу в сопровождении эскорта полиции, пролетая через пробки и заставляя страдать весь город?

Международными правилами определено, что лишь часть лиц — министры иностранных дел, министры обороны, премьер-министры и президенты — должны передвигаться как на родине, так и за рубежом в сопровождении охраны.

Полицейский эскорт необходим для того, чтобы обеспечить плавную и беспрепятственную организацию мероприятий, а также его задача — снизить возможные риски при передвижении до минимума.

Tõnu Janter Õhtuleht

- Другие министры, кроме вышеназванных, должны сами справляться?

- Да, если они прибывают к нам по одному, — говорит Тыну Янтер. — Большинство приезжающих в Эстонию министров не находятся под охраной. Но в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС количество министров и других важных зарубежных гостей больше обычного. Иногда пакет охранных услуг обеспечивается и другим министрам. По возможности VIP-персон сажают в один автобус, чтобы было проще.

- Угрожает ли что-то в Таллинне министрам?

- Мы оцениваем и взвешиваем риски в отношении безопасности каждого отдельного лица. Жизнь министра иностранных дел, при котором произошел выход Великобритании из Европейского союза, конечно, находится в большей опасности, чем министра образования Мальты. Начало председательства Эстонии прошло спокойно, но ранее в Эстонии бывало, когда в автоколонну, сопровождавшуюся полицией, бросали камни.

- Время бизнесменов или людей, едущих в роддом, тоже может дорого стоить. Но они, наверное, не могут заказать себе полицейский эскорт?

- В Эстонии это невозможно. У каждого в жизни свое место: кто-то министр, кто-то — рабочий. Собственное время всегда кажется человеку самым важным, но надо смотреть на вещи шире. Эстония, если оценивать следование правилам безопасности, довольно скромно организует эту работу. Эскортами мы не злоупотребляем.

- Почему министр культуры менее важен, чем министр иностранных дел?

- Эта иерархия зафиксирована законодательными актами на международном уровне. Привлечение наших сил зависит также от времени, когда министр передвигается. Чем менее интенсивно в конкретный момент обычное движение, тем меньшие ресурсы полиции задействуются. Иной раз обходится вообще без эскорта, и со стороны даже непонятно, что едет VIP-персона, но министра охраняют телохранители.

- Охрана министра иностранных дел Мальты чем-то отличается от охраны немецкого министра?

- В общих чертах пакет охранных услуг тот же. Роль играет мировое значение государства, которое представляет министр. Сильнее охраняют тех, кому грозит большая опасность.

- Немцы заказывают пакет охранных услуг в Таллинне сами?

- Это определяется в ходе переговоров. Когда приезжают впервые, берут с собой больше телохранителей. Чем чаще бывают в Эстонии и видят работу местной полиции и телохранителей, тем больше доверяют местным силам.

- Были ли у министров, которые на прошлой неделе разъезжали по Таллинну, свои телохранители?

- У большинства были. У некоторых министров была двойная охрана: своя и местная.

- Если в Таллинн приедет, например, министр региональных дел Словении, получит ли он мигалки, если захочет?

- Обычно не получил бы. У менее важных министров может быть своя охрана с собой, или даже они могут приезжать без охраны, а транспортом занимается отдел протокола принимающего министерства. Но если видят, что встречи затягиваются и возникает риск опоздать на самолет, то могут у нас попросить помощи, чтобы государственный чиновник прибыл в аэропорт вовремя.

Eesistumiste vahepeale Foto: Taavi Sepp

- Что произошло бы, если бы на министра иностранных дел какого-нибудь большого государства в Таллинне произошло нападение?

- Прежде всего, пострадал бы имидж Эстонии. В следующие разы требования по охране были бы ужесточены, что принесло бы горожанам больше неудобств.

- Эскорты нужны и чтобы выиграть время. Насколько экономия времени существенна?

- В час пик из центра Таллинна можно ехать в аэропорт до полутора часов, а с эскортом на это уходит 10 минут. Может случиться, когда колонна в сопровождении полиции все-таки останавливается, если полосы движения переполнены автомобилями. Для колонны может быть создан коридор движения, или машина с мигалками будет ехать впереди.

- Премьер-министр ЭР не ездит же постоянно с мигалками?

- Только во время крупных мероприятий, если его график не позволяет успеть на все встречи в обычном режиме. Законом предусмотрено, что эстонский премьер-министр или президент не могут ездить одни, но помощь полиции с мигалками используется только в особых случаях. Президента охраняет его личная охрана.

- Эстонским министрам в Брюсселе тоже предоставляют машины с мигалками?

- Эскорт организуют по необходимости. Охрана должна применяться в том же объеме, как и у нас, но каждое государство решает само, как это должно быть организовано. Например, наш министр обороны не берет с собой в Брюссель телохранителей.

- У нашего министра обороны в мире нет особенно веса?

- Если у нас министр не находится под особой охраной, то это не значит, что его не защищают за рубежом — каждое государство заботится о своем имидже.

- Когда полицейские возятся с VIP-персонами, могут ли преступники чувствовать себя смелее?

- Некоторые дела могут подождать, но не патрульная работа и не срочное реагирование. Помощники полицейских и другие добровольцы также помогают.

- Многим ли горожанам наносят ущерб пробки, перекрытие улиц? У кого можно потребовать компенсацию?

- Не вижу, чтобы кому-то был нанесен ущерб. В рамках председательства ни одна улица не закрывается полностью. На дорогу может потребоваться немного больше времени. В сентябре мы пытались при организации движения высоких гостей избегать больших дорог. Пробки, которые наблюдались в последнее время в Таллинне утром и вечером, в действительности не связаны с председательством Эстонии. Пробки в часы пик утром и вечером на Тартуском шоссе, в направлении выезда из города, уже обычное дело, они происходят ежедневно, не только в период председательства.

Если у кого-то все-таки есть претензии, то следует обратиться с ними в Госканцелярию, которая является главным организатором председательства Эстонии в Совете Евросоюза.