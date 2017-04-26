Про кровоточащие раны и не только. Что пишут в зарубежной прессе о Бронзовой ночи?

В среду исполняется 10 лет событиям Бронзовой ночи. Как они и их последствия освещаются в русскоязычной зарубежной прессе? Предлагаем вашему вниманию подборку новостей, вышедших 25 и 26 апреля 2017 года.

Sputnik: интервью с активистами

Активнее всего освещает эту тему эстонская редакция российского новостного агентства Sputnik. Накануне были опубликованы интервью с российским тележурналистом Петром Любимовым, с Максимом Ревой и Дмитрием Линтером, представленными как лидеры "Ночного дозора", а также опубликовано мнение местного журналиста, давно сотрудничающего со "Спутником", Владимира Барсегяна.

Также Sputnik вспоминает и сами события Бронзовой ночи. Портал пишет, что тогда в полицию было доставлено около 300 человек, из которых треть — этнические эстонцы.

РИА "Новости”: дело Ганина закроют?

Во вторник РИА ”Новости” опубликовало статью Владимира Барсегяна под заголовком ”Бронзовая ночь" в Таллине: убийцы россиянина так и "не найдены”. ”Дело об убийстве в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллине гражданина РФ Дмитрия Ганина тянется до сих пор. И, похоже, что будет закрыто: срок давности. Обвинение в убийстве никому не предъявлено. Хотя те, кто "участвовал" в нем, известны”, — утверждает автор.

”КП”: раны кровоточат

”Бронзовая ночь” по-прежнему остается незаживающей раной в душе жителей Эстонии”, пишет сегодня, 26 апреля, газета ”Комсомольская правда”. По ее утверждениям, во время апрельских событий было задержано около 1160 человек — 494 гражданина Эстонии, 85 граждан Российской Федерации и 308 неграждан, пострадали 156 человек.

Также журналист Виктор Губанов на страницах КП, цитируя многих эстонских политиков и общественных деятелей, утверждает, что ”раны ”Бронзовой ночи” кровоточат в Эстонии уже 10 лет”.

Частый гость в Эстонии обозреватель Галина Сапожникова вспоминает ”о том, как памятник Воину-освободителю накрыли белой палаткой, как унизили наивных и обманутых русских таллинцев, которые вышли его защищать, как полицейские над ними потом издевались, стягивая руки пластиковыми браслетами, и ставили на колени”.

”Укринформ”: российская дезинформация?

"Укринформ” сообщил, что 27 апреля в 11:00 в редакции агентства в Киеве состоится панельная дискуссия ”Десять лет ”Бронзовой ночи” в Эстонии как предвестника российской дезинформации против Украины”. На ней, помимо прочих, будут обсуждать следующие темы: ”Эстония-2007 и Украина-2014: повторение истории?”, ”События ”Бронзовой ночи” в глобальном контексте и их влияние на международную политику”, а также ”Страны Балтии: новая мишень российской дезинформации?”. На портале можно будет смотреть прямую трансляцию.

”Взгляд”: счет не закрыт

Газета ”Взгляд” в среду пишет: ”Перенос памятника Солдату-освободителю из центра Таллина обернулся акциями протеста, в ходе которых полиция бесчеловечно избивала задержанных. Это резко ухудшило отношения России и Эстонии, и МИД РФ подчеркивает: счет к Таллину не закрыт до сих пор”.

”Интерфакс”: критика СМИ

”В среду СМИ Эстонии вышли с передовыми статьями, воспоминаниями участников тех событий и комментариями политиков. В публикациях отмечается, что события "Бронзовой ночи" привели к обострению межнациональных отношений, но при этом во многих публикациях оправдываются действия правительства”, пишет Интерфакс-Азербайджан.

Regnum: заявление ОЛПЭ

Информационное агенство Regnum опубликовало текст официального заявления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) по случаю 10-летия апрельских событий. В заявлении утверждается, что ”Управляемые проправительственными силами СМИ Эстонии намеренно нагнетали атмосферу ненависти, шовинизма, русофобии, подстрекательства и оскорблений в адрес советских ветеранов войны, людей старшего поколения, переживших ужасы войны и нацистского изуверства, включая антиеврейский и антицыганский геноцид”.