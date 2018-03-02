”Призываем понять и оценить реформы алкогольной политики”. Ряд организаций и ученых выступили в поддержку Осиновского

”Призываем общественность Эстонии понять и оценить нынешние реформы алкогольной политики”, — значится в едином обращении ряда учреждений сферы здравоохранения и ученых.

”У нас сейчас министр здоровья и труда, который поше дальше, чем просто красивая риторика и воплощает в жизнь результативную политику для решения одной из ключевых проблем своей области”, — значится в обращении. ”Политик, который на самом деле прислушивается к экспертам и действует в соответствии с их пожеланиями. И это несмотря на сильный пиар алкогольной промышленности. Политик, имеющий стержень и готовый потерять голоса избирателей для того, чтобы сделать что-то очень важное для Эстонии”.

Полный текст обращения — тут.

Под ним подписались:

Terve Eesti Sihtasutus

Teomeeter

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Tervisedenduse Ühing

Eesti Inimesegeneetika Ühing

Eesti Seksuaaltervise Liit

а также ряд ученых из эстонской Академии молодых учёных (ENTA).