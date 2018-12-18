Призыв "Особого мира" и Benu: русскоязычным детям с особыми потребностями не хватает спецпедагогов

Членами MTÜ Eriline Maailm являются более 450 семей разных национальностей, в которых растут дети с недостатками здоровья. По словам Юлии Степановой — руководителя этого НКО, которое получило титул неправительственной организации года — цель кампании заключается не только в поддержке семей с детьми с особыми потребностями, но и развитие детского образования.

”Помимо задач центра информации и психологической помощи, мы в последние два года многое вложили в создание специальной школы для детей с особыми потребностями с государственной программой обучения”, — сказала Степанова. ”Наше объединение представляет в большей части русскоязычные семьи, а также и другие национальности. Самая большая проблема — это нехватка педагогов для детей с особенностями развития, которые владели бы русским языком или другими иностранными языками. Наша сегодняшняя деятельность строится только на добровольной работе и любая поддержка от добрых людей позволяет оплачивать услуги психологов и спецпедагогов, без которых учебная деятельность невозможна”, — добавила Степанова.

До 10 января все посетители аптек по всей Эстонии смогут сделать свои пожертвования для поддержания деятельности MTÜ Eriline Maailm. Совершая в этот период покупки, можно подарить бонусные баллы с клиентской карты Benu Apteek в пользу MTÜ Eriline Maailm, чем добрые люди по всей Эстонии помогут детям с особыми потребностями на разных этапах их развития.